Власти Украины установили запрет на мирные переговоры между Москвой и Киевом. О главном препятствии в установлении мира сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа 29 августа.
Еще одной причиной, которая негативно влияет на переговоры, депутат назвал нелегитимность украинской власти.
Депутат добавил, что те украинские чиновники, которые периодически делают заявления о готовности к мирному договору, не имеют отношение к реальному положению дел. При этом Чепа напомнил, что Россия в первую очередь заинтересована в обеспечении безопасности наших граждан – это основной принцип для переговоров.
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«На Украине сейчас отсутствует легитимная власть: и президент страны, и Верховная Рада ее утратили. Кроме того, администрация Киева не проявляет никакого стремления к переговорам. Более того, как мы знаем, официально они запрещены», – заявил Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Депутат добавил, что те украинские чиновники, которые периодически делают заявления о готовности к мирному договору, не имеют отношение к реальному положению дел. При этом Чепа напомнил, что Россия в первую очередь заинтересована в обеспечении безопасности наших граждан – это основной принцип для переговоров.
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Лия Мурадьян