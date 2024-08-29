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Госдума: Нелегитимная украинская власть мешает мирным переговорам

Депутат Чепа: Запрет Украины препятствует мирным переговорам Москвы и Киева
29 августа 2024, 15:53

Власти Украины установили запрет на мирные переговоры между Москвой и Киевом. О главном препятствии в установлении мира сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа 29 августа.
Еще одной причиной, которая негативно влияет на переговоры, депутат назвал нелегитимность украинской власти.
«На Украине сейчас отсутствует легитимная власть: и президент страны, и Верховная Рада ее утратили. Кроме того, администрация Киева не проявляет никакого стремления к переговорам. Более того, как мы знаем, официально они запрещены», – заявил Чепа в беседе с «Лентой.ру».



Депутат добавил, что те украинские чиновники, которые периодически делают заявления о готовности к мирному договору, не имеют отношение к реальному положению дел. При этом Чепа напомнил, что Россия в первую очередь заинтересована в обеспечении безопасности наших граждан – это основной принцип для переговоров.

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#киев
#переговоры
Глава СВР Нарышкин: у США не выйдет запугать Россию ядерной дубиной
29 августа 2024, 14:49

Фото: istock/RomoloTavani

США снова пытаются запугать Россию ядерной дубиной, но у них этого не вышло с СССР, не выйдет и сейчас, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, именно теми же методами Штаты пытались повлиять на Советский Союз в 1945 году.
Нарышкин пояснил, что 14 мая 2024 года американцы провели докритический эксперимент в подземной лаборатории в штате Невада, который формально не нарушает договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний и мораторий США на ядерные испытания.
«Вместе с тем, он (эксперимент — прим. ред.) ясно говорит о готовности Соединенных Штатов демонстрировать ту самую «ядерную дубину», которой в 1945 году президент США Гарри Трумен хотел запугать руководство Советского Союза. Не вышло тогда, не выйдет и сейчас», — отметил директор СВР.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что основной угрозой для существования человечества является не глобальное потепление, а ядерное. По его словам, в случае начала третьей мировой войны неизбежно будет задействовано ядерное оружие, что приведет к разрушениям, невиданным ранее в истории.
«Основная угроза — это не глобальное потепление, а ядерное потепление. На сегодняшний день пять стран обладают значительным ядерным арсеналом», — отметил Трамп в интервью Илону Маску на платформе соцсети Х.
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#рф
#переговоры
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США не смогли договориться с Китаем по Украине
Салливан: США и Китай не достигли прогресса по украинскому кризису
29 августа 2024, 14:26

Фото: сайт Конгресса США

Китай и США не достигли прогресса в обсуждении украинского кризиса. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 29 августа.
«Джейк Салливан и Си Цзиньпи обсудили ситуацию в Тайваньском проливе, войну России и Украины, и происходящее в Южно-Китайском море», – сообщила пресс-служба Белого дома.

По итогам разговора с китайской стороной Слливан отдельно указал на тему Украины.
«Я не могу подтвердить, что мы достигли прогресса по вопросу украинского кризиса», – передает заявление советника по нацбезопасности ТАСС.

Ранее Китай заявил о беспокойстве из-за ударов по России западным оружием.

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Лавров: Киев сорвал мирные переговоры с Россией, вторгшись в Курскую область
#китай
#заявление
#сша
#украина
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Лавров: Киев сорвал мирные переговоры с Россией, вторгшись в Курскую область
Лавров: Авантюра Киева свела на нет стремление России к переговорам
29 августа 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Действия украинских властей в Курской области свели на нет стремления России к мирным переговорам. ОБ этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Сенегала Ясин Фалл 29 августа.
«Готовность России к переговорам ни у кого не должна была вызывать сомнения, но «авантюра» Киева в Курской области свела на нет эту тему», – цитирует Лаврова ТАСС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИД Сенегала. В рамках переговоров дипломат сообщил, что Россия готова помочь Сенегалу, и другим африканским странам в укреплении обороноспособности и повышении антитеррористической готовности.

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#россия
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#рф
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#киев
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Песков: Москва готова оказывать содействие Дурову как российскому гражданину
29 августа 2024, 14:03

Фото: сайт Кремля

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров до сих пор является гражданином России. О получении им французского паспорта Кремлю ничего не известно.
Об этом во время традиционной встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает бизнесмена и программиста гражданином России и при необходимости и в меру возможностей готова оказать ему поддержку, как и любому гражданину страны.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже в субботу, 24 августа. Позже французская прокуратура сообщила, что он не помещён в следственный изолятор, но ему запрещено покидать пределы Франции. Также Дуров должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

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#страны
#дмитрий песков
#рф
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В Московской области стартовало обучение общественных наблюдателей
29 августа 2024, 14:00

Фото: пресс-службе Мособлизбиркома.

В Красногорске провели обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в избирательной кампании по выборам депутатов Советов депутатов городских округов 6-8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Наблюдатель – представитель кандидатов либо партий, Общественной палаты России или региона. Он следит за процессом голосования, подсчётом голосов, определением результатов выборов. С недавнего времени наблюдать можно не только за процессом на участке, но и за дистанционным электронным голосованием», – отметили в пресс-службе.
Приглашённым экспертом от Мособлизбиркома выступила консультант юридического отдела правового управления Дарья Кузьмина. Она рассказала будущим наблюдателям об особенностях предстоящей избирательной кампании, о работе УИКов, о том, какими правами обладает наблюдатель, какие изменения коснутся деятельности наблюдателей в этом году.

Помимо этого, наблюдателям рассказали о возможных нестандартных ситуациях, которые могут возникать на избирательных участках. Представили Общественной палаты Московской области ответили на все вопросы слушателей, отметили в Мособлизбиркоме.

Штаб Общественного наблюдения за выборами будет работать все 3 дня голосования с 08:00 до закрытия избирательных участков.

Ранее сообщалось, что выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#подмосковье
#московская область
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«Проведешь остаток жизни в тюрьме»: Трамп обвинил Цукерберга в поддержке заговора
Трамп пригрозил отправить Цукерберга в тюрьму до конца жизни
29 августа 2024, 13:45

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп пригрозил главе компании Meta* Марку Цукербергу, что тот проведет остаток жизни в тюрьме, если продолжит финансировать заговор в американском правительстве.
Слова Дональда Трампа из его книги «Спасти Америку» приводит издание Politico. Речь шла о пожертвованиях в $420 миллионов Цукерберга и его жены Присциллы Чан. Якобы деньги выделили на борьбу с COVID-19 в 2020, а на самом деле средства пошли на организацию голосования. Таким путем Цукерберг якобы сделал вклад в победу Джо Байдена на выборах.

Трамп написал, что еще будучи президентом США, пригласил Марка и Присциллу в овальный кабинет в Белом доме, когда те «замышляли заговор против президента» в 2020 году.

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#сша
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#книги
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#выборы
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Лукашенко рассказал, при каких условиях Белоруссия может начать войну
Лукашенко: Приказов воевать за пределами Белоруссии не было и не будет
29 августа 2024, 12:50

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что не отдавал и не отдаст своей армии приказа воевать за пределами страны. Заявление белорусского лидера передает агентство БелТА 29 августа.
«Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», – сказал Лукашенко во время доклада об актуальных вопросах информационной политики.

Ранее украинский МИД заявил, что Белоруссия собирает у границ войска, военную технику, ПВО и бойцов бывшего «Вагнера». Ссылаясь на заявление, Киев рекомендовал белорусам отвести военных и «не делать трагических ошибок под давлением Москвы». Белорусский МИД ответил, что официально никаких обращений от украинских властей не было.

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#мид
#белоруссия
#заявление
#киев
#лукашенко
#пво
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Глава штаба ОДКБ Сердюков: атака ВСУ на Курскую область усиливает напряжённость
29 августа 2024, 12:29

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Проведение киевским режимом провокации в Курской области вызвало дополнительный рост напряжённости в зоне ответственности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
В своём выступлении перед журналистами на брифинге он также добавил, что сложившаяся непростая военно-политическая обстановка в восточноевропейском регионе оказывает существенное влияние на все государства, входящие в организацию. По словам Сердюкова, западные страны рассматривают границы ОДКБ в качестве плацдарма для формирования потенциальных угроз, направленных против России и её союзников.

Глава Объединённого штаба также указал, что НАТО продолжает наращивать численность коалиционных военных группировок у западных границ ОДКБ, называя в качестве предлога некую гипотетическую «угрозу с Востока». Также продолжается накачивание оружием Украины и милитаризация Польши и прибалтийских республик.

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Боррель: ЕС не смог выделить Киеву €6 млрд евро помощи из-за вето Венгрии
29 августа 2024, 11:59

Фото: istockphoto/xbrchx

Более шести миллиардов евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира остаются замороженными. Причина этой ситуации заключается в вето, наложенным Венгрией.
Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, куда он прибыл вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Это совещание было перенесено главой европейской дипломатии из Будапешта в Брюссель в качестве наказания Венгрии за визиты премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай в июле и его «несогласованные» с Еврокомиссией мирные инициативы.

По словам Борреля, эти средства уже зарезервированы на соответствующих счетах, но не могут быть переданы европейским странам в качестве компенсации за поставки оружия Киеву из-за несогласия Венгрии.

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