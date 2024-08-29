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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине. Об этом информирует РИА Новости.
Она отметила, что Россия всегда выступала за начало переговорного процесса.
Напомним, что 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент России Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Николаевка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы неоднократно предлагали урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическими способами, в том числе в июне этого года, когда президент РФ Владимир Путин выступил с мирной инициативой», — добавила Захарова.
Напомним, что 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент России Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Николаевка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова