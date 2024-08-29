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На Западе предупредили о возможной ловушке, в которую могут попасть ВСУ

Райснер: ВСУ без прикрытия ПВО грозят серьезные последствия в Курской области
29 августа 2024, 13:51
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Вооруженным силам Украины без прикрытия ПВО грозят серьезные последствия в Курской области. Об этом заявил в интервью изданию Tagesspiegel полковник австрийской армии Маркус Райснер. Об этом пишет РИА Новости.
«Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности», — пояснил он.

Полковник рассказал, что Российская Федерация делала так уже не раз. Военные ВС РФ, по его словам, определяют цели, а после этого уничтожают одну за другой с безопасного для них расстояния, используя при этом планирующие бомбы. Кроме того, он отметил, что препятствием для использования F-16 является то, что как только российские военные определяют, где расположены истребители, эти аэродромы сразу оказываются под ударом.



Напомним, что 24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Захарова: Россия всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине
29 августа 2024, 12:48

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине. Об этом информирует РИА Новости.
Она отметила, что Россия всегда выступала за начало переговорного процесса.

«Мы неоднократно предлагали урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическими способами, в том числе в июне этого года, когда президент РФ Владимир Путин выступил с мирной инициативой», — добавила Захарова.

Напомним, что 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент России Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Николаевка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
29 августа 2024, 12:26

Фото: iStock/rarrarorro

Российские бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Николаевка в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Камышевка в ДНР. В оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины.

До этого российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском.

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#военные
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#оружие
#владимир путин
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#сво
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В Курской области была предотвращена попытка подрыва моста
Боевики ВСУ попытались заминировать мост в Беловском районе Курской области
29 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/N-sky

Боевики Вооруженных сил Украины попытались заминировать мост в Беловском районе Курской области. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сообщается, что мост является одной из ключевых транспортных артерий для эвакуации гражданских лиц. По данным канала, боевики установили несколько противотанковых мин ТМ-62 на переправе между посёлками Белица и Гирьи.

Украинские военные в очередной раз собирались подорвать группу волонтёров и мирных жителей, а также повредить мост. К счастью, мины были вовремя обнаружены и успешно обезврежены, что предотвратило возможные жертвы и повреждения инфраструктуры.

Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины похищают мирных жителей Курской области. Они хватают их и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Льгове дома и железнодорожные пути повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ
Глава Льгова Клемешов: ВСУ обстреляли железнодорожные пути и два жилых дома
29 августа 2024, 11:50

Фото: iStock/Kevin Walker

Мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов сообщил, что в результате обстрела города со стороны Украины были повреждены два жилых дома и железнодорожные пути на станции Льгов-Киевский. Об этом мэр написал на своей странице во «‎ВКонтакте».
Он отметил, что зафиксировано было четыре прилета. Кроме того, по его словам, после обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города. Сообщается, что возгорание было оперативно ликвидировано.

Клемешов добавил, что из мирных жителей никто не пострадал. Помимо этого, он заявил, что покинувшим Льгов не следует возвращаться до стабилизации оперативной обстановки.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее стало известно, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пленный ВСУ: 58-й бригада может быть причастна к гибели военкора Еремина
29 августа 2024, 10:43

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

По словам сдавшегося в плен военнослужащего ВСУ Роберта Погорелова, бойцы 15-го батальона, входящего в состав 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ), могли быть причастны к гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. ОБ этом сообщили в ТАСС.
Роберт Погорелов рассказал, что это были регулярные части украинской армии, которые в зоне своей ответственности весной 2024 года проводили операцию в районе, где погиб журналист «Известий».

«Это могли быть наши предшественники — 15-й батальон, они тогда стояли. Это батальон той же самой нашей 58-й бригады», — сообщил пленный.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин 19 апреля 2024 года на южнодонецком направлении погиб от ранений, полученных в результате удара украинского беспилотника.

Семен Еремин работал в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года и был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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#операции
#смерть
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Развожаев: четыре дрона ВСУ и три БЭКа уничтожены у Севастополя
29 августа 2024, 10:35

Фото: istock / gorodenkoff

ВСУ в ночь на 29 августа атаковали Крым, в районе Севастополя уничтожены четыре БПЛА и три безэкипажных катера, проинформировал в своем Телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 29 августа приводит редакция «Радио 1».

Силы ПВО за ночь сбили 6 дронов ВСУ

Средства ПВО за ночь уничтожили шесть БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Основная масса украинских БПЛА атаковала Севастополь с моря, сообщил губернатор Михаил Развозжаев. В первые минуты ПВО уничтожила два беспилотника над акваторией еще до того, как они могли бы достичь береговой линии. Всего уничтожены четыре БПЛА и три безэкипажных катера.

Курская область

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что в Курской области значительных изменений линии фронта не зафиксировано, интенсивность накатов украинских войск остается на достаточно низком уровне по сравнению с предыдущей неделей.

В Суджанском районе Курской области ВС РФ продолжает снижать численность бронетехники и личного состава ВСУ при помощи БПЛА. В районе населённого пункта Русское Поречное был уничтожен ББМ «Козак», а также бронемашина, которую формирования ВСУ прятали в гараже.

ВС РФ ликвидировали уже половину группировки ВСУ, атаковавшей Курскую область. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлев. Ссылаясь на данные МО РФ, он отметил, что украинская армия на данном направлении потеряла семь тысяч солдат.

Как уточнил депутат, есть версия, что Армия РФ намерена сковать ВСУ на своей территории, чтобы на других направлениях появилась свобода действия. Но, как считает Журавлев, успехом будет полный, окончательный и безоговорочный разгром врага.

Помимо прочего, специалисты МЧС в ходе профилактических работ ликвидировали 156 взрывоопасных предметов на территории Курской области, также были обезврежены три суббоеприпаса кассетного снаряда РСЗО HIMARS, сообщается в Телеграм-канале ведомства.
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Торецкое направление

Продолжается штурм Торецка. Российские военнослужащие продвигаются в жилой застройке. Также идет зачистка Нелеповки, в которую силы ВСУ отошли после освобождения Нью Йорка (Новгородского).

Купянское направление

На Купянском направлении бойцы РФ отбросили украинских боевиков на западный берег реки Жеребец, продвинувшись нв 3 км севернее Стельмаховки.

Покровское направление

На Покровском направлении ночью 29 августа ВС РФ начали активный штурм Селидово, предварительно взяв под контроль терриконы севернее города, что является ключевой точкой на этом участке фронта. Как пишет военкор Евгений Лисицын в Телеграм-канале, появились сведенья, что российская армия достигла центральной части Селидово. В Гродовке ВСУ отходят за реку Журавка.

Как отмечает корреспондент, за сутки позиции для атаки на Мирноград стали более выигрышными, после взятия Селидово и Гродовки будут еще и более безопасными.
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Артемовское направление

Армия России расширяет плацдарм к западу от канала Северский Донец-Донбасс в черте Часов Яра. На участке фронта крайне активны артиллерия и беспилотники.

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении развивается наступление Армии РФ около села Водяное к северо-востоку от Угледара, ведутся ожесточенные бои юго-западнее Угледара, в направлении Павловки. Существует вероятность, что российские бойцы попытаются взять Угледар в клещи. Части, взявшие Константиновку, приближаются к Антоновке и Катериновке.

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#пво
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В результате обстрела ВСУ в Алешках пострадали два человека
29 августа 2024, 10:30

Фото: istockphoto / Standart

Два мирных жителя пострадали вчера в результате обстрела населенного пункта Алешки в Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщили в ТАСС.
Преступный киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре населённых пунктов на левом берегу Днепра Херсонской области.

«Вчера в течение дня ВСУ выпустили по населённым пунктам три, четыре, четыре, шесть и четыре снаряда соответственно. В результате обстрела в Алёшках два мирных жителя получили ранения», — сообщили в оперативных службах региона.

В ночь на 29 августа ВСУ продолжили обстрел гражданской инфраструктуры левобережья Днепра, выпустив из ствольной артиллерии 20 снарядов. Информация о жертвах среди населения и разрушениях уточняется.

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#всу
#обстрел
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Посольство Мексики на Украине подтвердило смерть наемника, воевавшего за ВСУ
29 августа 2024, 09:27

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Посольство Мексики на Украине подтвердило гибель своего соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы. Об этом пишет РИА Новости.
Газета Heraldo сообщает, что Карлос Хесус Гонсалес Мендоса отправился на Украину в качестве наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины.

В МИД латиноамериканского государства заявили, что их соотечественник погиб. Помимо этого, было подтверждено, что мужчина не являлся военнослужащим мексиканских вооруженных сил. Сообщается, что семье погибшего будет оказана поддержка в проведении необходимых процедур для репатриации тела.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Боевики ВСУ похищают мирных жителей под Курском и вывозят их в неизвестном направлении
Посол: ВСУ похищают жителей Курской области, вывозя их в неизвестном направлении
29 августа 2024, 08:42

Фото: iStock/anmbph

Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Российская Федерация располагает данными, что боевики Вооруженных сил Украины похищают мирных жителей Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» — сказал он.

По его словам, ВСУ ведут себя как террористы-боевики. Он отметил, что они не придерживаются норм, чтобы известить родных или власти о том, что люди у них. Мирошник заявил, что этой темой сейчас занимается уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, а также Минобороны России.

«Сейчас есть предварительные списки, но, увы, они не окончательные», — сказал он.

Россия имеет отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда гражданских людей хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении, добавил ​посол.

Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.

Ранее сообщалось, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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