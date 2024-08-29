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Вооруженным силам Украины без прикрытия ПВО грозят серьезные последствия в Курской области. Об этом заявил в интервью изданию Tagesspiegel полковник австрийской армии Маркус Райснер. Об этом пишет РИА Новости.
«Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности», — пояснил он.
Полковник рассказал, что Российская Федерация делала так уже не раз. Военные ВС РФ, по его словам, определяют цели, а после этого уничтожают одну за другой с безопасного для них расстояния, используя при этом планирующие бомбы. Кроме того, он отметил, что препятствием для использования F-16 является то, что как только российские военные определяют, где расположены истребители, эти аэродромы сразу оказываются под ударом.
Напомним, что 24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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