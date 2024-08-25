Госдума обратилась к МИД России на фоне ареста Дурова

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Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков обратился в МИД России с просьбой освободить Павла Дурова, задержанного 24 августа в парижском аэропорту. Депутат направил обращение министру иностранных дел Сергею Лаврову, передает RT.
Политик считает, что арест основателя Telegram носит политический характер и является попыткой получить доступ к личным данным пользователей мессенджера.
В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.
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«При отказе французских властей освободить из-под стражи Павла Дурова прошу приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или РФ при его согласии», – отмечается в запросе парламентария.
В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.
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Александр Климов