РКК выделил более 1,5 млрд рублей на поддержку пострадавших в «Крокусе»
Российский Красный Крест (РКК) направил свыше 1,5 миллиардов рублей на долгосрочные меры поддержки для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук на пресс-конференции в «Россия сегодня».
По его словам, помощь получают более 600 семей. Управление средствами осуществляет специальная комиссия, в которую входят представители пострадавших, власти и общественных организаций. Савчук отметил, что работа комиссии полностью прозрачна: решения и отчёты публикуются на сайте РКК раз в два месяца.
РКК также планирует провести первый промежуточный аудит программы в январе 2026 года. По словам Савчука, это позволит сформировать собственный стандарт открытости и честности при реализации благотворительных инициатив.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли зал. Погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, ранения получили 609 человек. Ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Читайте также: