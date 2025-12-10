РКК выделил более 1,5 млрд рублей на поддержку пострадавших в «Крокусе»

10 декабря 2025, 15:14

Фото: iStock/blinow61

Российский Красный Крест (РКК) направил свыше 1,5 миллиардов рублей на долгосрочные меры поддержки для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук на пресс-конференции в «Россия сегодня».