Госдума передала Китаю материалы о подрывной деятельности иностранных организаций

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне передала Китаю материалы о подрывной деятельности иностранных организаций в отношении России и Китая. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.
Он подчеркнул, что в настоящее время появляется всё больше вызовов и угроз, а также растёт внешнее давление на Россию и Китай. В связи с этим, комиссия Госдумы планирует продолжить обмен с китайскими партнёрами передовыми практиками защиты суверенитета и законодательного противодействия вмешательству других государств.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 16 и 17 мая находился с рабочим визитом в Китайской Народной Республике (КНР).
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Анастасия Чинкова