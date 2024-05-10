Китай призвал США прекратить подавлять китайские компании

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Соединённые Штаты должны прекратить эксплуатацию вопросов нацбезопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний. Об этом официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил в ходе брифинга.
Напомним, что США ввели экспортные ограничения в отношении 37 китайских компаний за действия, направленные якобы против американской нацбезопасности. В документе Минпромторга США также сказано, что часть ограничений связана с предполагаемыми поставками товаров в Россию.
Цзянь подчеркнул, что американская сторона уже давно давит на китайские компании, однако не может предоставить весомые доказательства их действий против нацбезопасности США.
В связи с этим, дипломат призвал американских политиков прекратить политизировать экономические, торговые и научно-технические вопросы, злоупотреблять введением санкций и необоснованно подавлять китайские компании.
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Цзянь подчеркнул, что американская сторона уже давно давит на китайские компании, однако не может предоставить весомые доказательства их действий против нацбезопасности США.
В связи с этим, дипломат призвал американских политиков прекратить политизировать экономические, торговые и научно-технические вопросы, злоупотреблять введением санкций и необоснованно подавлять китайские компании.
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Анастасия Чинкова