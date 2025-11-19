Госдума приняла закон о новых льготах детям, рожденным с помощью ЭКО

19 ноября 2025, 14:45

Госдума приняла закон о льготах детям, рожденным с помощью ЭКО после смерти отца

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла законопроект, который вводит новый вид социальной пенсии для детей, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и рождённых спустя 300 дней после смерти отца. Этот шаг направлен на поддержку семей, столкнувшихся с трагедией.