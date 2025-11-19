Госдума приняла закон о новых льготах детям, рожденным с помощью ЭКО
Госдума приняла законопроект, который вводит новый вид социальной пенсии для детей, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и рождённых спустя 300 дней после смерти отца. Этот шаг направлен на поддержку семей, столкнувшихся с трагедией.
Согласно действующему законодательству, дети, появившиеся на свет более чем через 300 дней после смерти отца, не имеют права на регулярные выплаты. Страховая пенсия по потере кормильца доступна лишь тем малышам, которые находились на иждивении умерших родителей. Однако дети, родившиеся позже установленного срока, формально не состояли на иждивении.
Основанием для предоставления такой пенсии станет рождение ребёнка спустя 300 дней после смерти лица, являвшегося супругом матери, который при жизни высказывал намерение стать отцом и чьё отцовство было установлено в судебном порядке.
