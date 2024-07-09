Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

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Депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтении закон, который подразумевает распространение отсрочки от призыва на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ.
Настоящий законопроект был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента правительством. Он предполагает внесение изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе». Право на отсрочку будет предоставляться гражданам, поступившим на службу в органы прокуратуры и учреждения СК РФ после получения высшего образования.
В настоящее время отсрочка от призыва предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий.
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Александр Бойцов