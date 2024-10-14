Глава СК Бастрыкин ждет доклад о драке мигрантов с ранеными россиянами

Фото: сайт Кремля
Доклад о ходе расследования драки мигрантов с ранеными россиянами в Ленобласти потребовал глава СК Александр Бастрыкин, проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом», — добавили в МВД.Известно, что все произошло в минувшее воскресенье вечером, 13 октября, в районе магазина в населенном пункте Янино. Конфликт не обошелся без поножовщины, пострадали работники магазина. Ножевые ранения получили четыре человека.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный избил бойца СВО и попал на видео. Кроме того, похожая ситуация произошла в Волгоградской области.
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Никита Кротов