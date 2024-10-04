В Таджикистане выразили обеспокоенность из-за ситуации с мигрантами в России

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В Таджикистане обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг граждан республики в ходе проведения в России мероприятий по упорядочению процессов миграции. Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
В ходе заседания межправительственной комиссии двух стран в Душанбе он отметил тревожные тенденции частого нарушения прав и свобод граждан Таджикистана. По словам главы таджикистанского правительства, фиксируется увеличение фактов недопуска, запрета на въезд, депортации граждан республики под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности.
Расулзода также рассказал, что увеличивается число случаев, когда на границе при въезде в Россию граждане Таджикистана задерживаются часами и лаже днями. Причём это относится также к членам официальных делегаций, студентам, людям преклонного возраста и детям. Премьер-министр Таджикистана в заключение призвал разработать чёткий совместный подход к решению вопроса миграционного взаимодействия.
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Александр Бойцов