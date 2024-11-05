Володин и вице-спикеры Госдумы прибыли в Челябинск на заседание

Вячеслав Володин (Фото: сайт Кремля)
Депутат Госдумы Вячеслав Володин и главы четырёх фракций прибыли в Челябинск на заседание, сообщает 74.ru.
Их кортеж во вторник 5 ноября заметили на проспекте Ленина в Челябинске. Совместно с Володиным в город приехали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков («Новые люди»), Сергей Миронов (СРЗП) и Геннадий Зюганов (КПРФ). Политики будут участвовать в совещании по промышленности кузнечно-прессовом заводе Челябинска.
На официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации ранее информировали, что на территории Челябинска будет проводиться выездное заседание нижней палаты парламента.
Ранее выездные совещания Совета Госдумы проходили в Самаре и Санкт-Петербурге. На них рассматривались вопросы социально-экономического развития этих регионов. В Москве говорили о детском летнем оздоровительном отдыхе, а в Красногорске обсуждали задачи развития сельскохозяйственного машиностроения.
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На официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации ранее информировали, что на территории Челябинска будет проводиться выездное заседание нижней палаты парламента.
«Состоится выездной Совет Государственной Думы в Челябинске. Посвящен [он] будет законодательному обеспечению развития промышленности в нашей стране», — сообщает Вячеслав Володин.
Ранее выездные совещания Совета Госдумы проходили в Самаре и Санкт-Петербурге. На них рассматривались вопросы социально-экономического развития этих регионов. В Москве говорили о детском летнем оздоровительном отдыхе, а в Красногорске обсуждали задачи развития сельскохозяйственного машиностроения.
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Ольга Енгалычева