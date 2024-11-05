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Володин и вице-спикеры Госдумы прибыли в Челябинск на заседание

Вячеслав Володин (Фото: сайт Кремля)

Вячеслав Володин (Фото: сайт Кремля)

Депутат Госдумы Вячеслав Володин и главы четырёх фракций прибыли в Челябинск на заседание, сообщает 74.ru.
Их кортеж во вторник 5 ноября заметили на проспекте Ленина в Челябинске. Совместно с Володиным в город приехали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков («Новые люди»), Сергей Миронов (СРЗП) и Геннадий Зюганов (КПРФ). Политики будут участвовать в совещании по промышленности кузнечно-прессовом заводе Челябинска.

На официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации ранее информировали, что на территории Челябинска будет проводиться выездное заседание нижней палаты парламента.


«Состоится выездной Совет Государственной Думы в Челябинске. Посвящен [он] будет законодательному обеспечению развития промышленности в нашей стране», — сообщает Вячеслав Володин.

Ранее выездные совещания Совета Госдумы проходили в Самаре и Санкт-Петербурге. На них рассматривались вопросы социально-экономического развития этих регионов. В Москве говорили о детском летнем оздоровительном отдыхе, а в Красногорске обсуждали задачи развития сельскохозяйственного машиностроения.

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#челябинск
Маск обвинил Харрис во лжи из-за ее заявления об американских военных за рубежом
05 ноября 2024, 12:10

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский предприниматель Илон Маск назвал ложью заявления кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис о том, что американских военных нет в зонах боевых действий за рубежом. Об этом миллиардер сообщил в интервью телеведущему Джо Рогану, опубликованном на странице предпринимателя в социальной сети X.
Маск отметил, что Харрис, как вице-президент, обладает информацией о всех солдатах, которые находятся в зоне боевых действий, как официально, так и неофициально. Согласно мнению предпринимателя, слова кандидата в президенты США от демократов были «наглой, абсолютно нелепой и откровенной ложью».

Напомним, ранее Камала Харрис заявляла, что на сегодняшний день впервые в истории Штатов якобы нет ни одного действующего военнослужащего ВС США, который бы находился в зоне зарубежных военных конфликтов.

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#сша
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#камала харрис
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Дружба с Путиным, позиция по СВО и санкции против РФ: чем запомнился кандидат в президенты США Дональд Трамп
05 ноября 2024, 12:05

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

5 ноября в США стартовали выборы президента. Среди кандидатов на высший пост — экс-президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. В своей избирательной кампании он акцентирует внимание на нескольких ключевых инициативах, одной из которых является стремление к разрешению конфликта на Украине. Трамп утверждает, что во время своего президентства поддерживал хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. О шансах Трампа на победу и его заслугах во время предыдущего президенства расскажет «Радио 1».

Высказывания Трампа о России


В 2013 году, когда Москва принимала конкурс «Мисс Вселенная», финансируемый Дональдом Трампом, он проявил интерес к возможности визита президента России Владимира Путина на это мероприятие. В своем Твиттере Трамп задавался вопросом, приедет ли Путин на конкурс и сможет ли он стать его «новым лучшим другом».

Несмотря на его заинтересованность во встрече с Путиным, она так и не состоялась. Трамп описал свою поездку в Москву как посещение «очень интересного и удивительного места», акцентируя внимание на значимости как самого события, так и города, который его принимал.

В 2014 году бизнесмен высказал свою позицию по поводу введения санкций против России. Он заявил, что США должны ввести санкции и раскритиковал тогдашнего президента Барака Обаму за недостаточную реакцию на аннексию Крыма. Напомним, полуостров стал частью России после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона поддержали это решение. Трамп отметил, что к концу 2014 года Россия стала «самой большой проблемой для Америки».
Дональд Трамп (фото: сайт Дональда Трампа)

Президентская кампания 2016


Дональд Трамп объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США 16 июня 2015 года. С этого момента его риторика в отношении России и Владимира Путина претерпела значительные изменения. Трамп начал положительно оценивать действия российского президента, особенно его борьбу с террористической организацией ИГ, которая запрещена в России.

Теплота отношений Трампа с Путиным возросла после того, как российский лидер охарактеризовал его как «талантливого человека» и «абсолютного лидера президентской гонки». Трамп также отметил, насколько высоко уважают Путина как в России, так и за ее пределами.

В ходе президентской кампании 2016 года вопросы, касающиеся отношений с Россией, не были в центре внимания, однако Трамп продолжал высказываться о стране в положительном ключе. В одном из интервью он заявил, что жители Крыма, по его мнению, предпочли бы стать частью России. Он также выразил надежду на сотрудничество с Москвой в борьбе с терроризмом.

Во время своего президентства Трамп продолжал развивать отношения с Россией. В июле 2017 года он встретился с Путиным на саммите G20, где лидеры обсуждали различные аспекты двусторонних отношений и международный терроризм. По итогам встречи Трамп отметил, что между странами произошел определенный прогресс.

Тем не менее в августе того же года он подписал законопроект «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который касался таких стран, как Иран, Северная Корея и Россия. Это решение было вынужденным шагом, поскольку закон получил поддержку большинства в Конгрессе США.

В 2018 году президент Трамп продолжал свою политику в отношении России, стремясь к улучшению диалога между двумя странами.


Встреча Трампа и Путина в Хельсинки


Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

В 2018 году президент США Дональд Трамп значительно изменил свои высказывания о России, неоднократно пересматривая свою позицию. Он заявил, что Россия стремится вызвать «раздоры, разрушения и хаос» в Соединенных Штатах через вмешательство в выборы, хотя при этом утверждал, что это вмешательство не оказало значительного влияния на результаты голосования.

В апреле Трамп отметил, что отношения между США и Россией стали хуже, чем во времена холодной войны. В июле того же года состоялась важная встреча между Трампом и Путиным в Хельсинки, которая стала кульминацией их взаимодействия. По итогам переговоров Трамп охарактеризовал встречу как «огромный успех для всех, кроме лживых СМИ».

Трамп также выразил оптимизм по поводу будущих двусторонних отношений, утверждая, что «большие результаты скоро придут». При этом он подчеркивал, что был «невероятно жесток к России», демонстрируя двойственность в своей риторике и действиях до конца 2018 года.

В течение 2018 года США ввели шесть пакетов санкций против России по различным причинам, включая покушение на Сергея Скрипаля и аннексию Крыма. Кроме того, по инициативе Трампа США вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности.

В 2019 году Трамп предложил вернуть Россию в состав Большой восьмерки, но его идея не нашла поддержки среди других лидеров группы. В это время американская внешняя политика сталкивалась с внутренним давлением, и под давлением Конгресса Трамп ввел семь пакетов санкций против России, одновременно уменьшая количество личных контактов с Путиным.

Фото: iStock/rarrarorro

Итоги президентства Трампа в 2020 году


Трамп обещал американцам снизить государственный долг и обеспечить высокие темпы экономического роста. Однако к 2019 году внешний долг США составил 23,1 трлн долларов, а к моменту выборов в 2020 году он увеличился до 27,112 трлн долларов. Пандемия COVID-19 негативно сказалась на экономике, и во втором квартале 2020 года ВВП страны сократился на рекордные 32,9%. Уровень безработицы в тот же период достиг 14,7%.

Трамп также заявлял о намерении вывести американские войска из Сирии и Афганистана. По состоянию на декабрь 2019 года в Афганистане находилось около 13 тысяч американских военнослужащих и примерно 11 тысяч гражданских специалистов. В марте 2020 года началось постепенное сокращение военного и гражданского контингента в регионе. Что касается Сирии, планы по выводу войск были озвучены в декабре 2018 года, однако на август 2020 года американские силы все еще оставались в стране.

Выборы в США 2024



В 2024 году Трамп снова выдвинул свою кандидатуру, а его оппонентом стала вице-президент Камала Харрис. Трамп пытается привлечь избирателей, подчеркивая свои хорошие отношения с Путиным во время своего первого срока и дружеские связи с китайским лидером Си Цзиньпином до пандемии.
Кроме того, Трамп демонстрирует заинтересованность в завершении вооружённого конфликта на Украине и заявляет о намерении оказать содействие в его разрешении.

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Трамп допустил своё поражение на выборах президента США
05 ноября 2024, 11:14

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп допустил возможность поражения на выборах. Об этом информирует телеканал ABC.
Политик заявил, что обладает существенным преимуществом, однако допустил, что может проиграть.

«Плохие вещи могут происходить», — отметил Трамп.

Напомним, 5 ноября жители поселка Диксвилл-Нотч на северо-востоке США первыми проголосовали на выборах президента. С 1960 года избирательный участок открывается первым в этой местности в Штатах. Примечательно, что результаты голосования будут оглашены практически сразу после завершения процедуры.

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#сша
#участок
#жители
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#выборы
#президент
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Жители Диксвилл-Нотч первыми в США проголосовали на выборах
05 ноября 2024, 09:54

Фото: istockphoto/twinsterphoto

В поселке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, традиционно стартовали выборы президента США — голосование началось ровно в полночь. Об этом информирует ТАСС.
Представители отеля The Balsams, где расположен избирательный участок, сообщают, что шесть местных жителей стали первыми избирателями, отдавшими свои голоса.

С момента своего возникновения в 1960 году, когда Ричард Никсон и Джон Кеннеди боролись за президентское кресло, Диксвилл-Нотч стал символом начала выборного процесса в стране. Идея проведения голосования в полночь была направлена на привлечение внимания и поддержку бизнеса отеля, и с тех пор этот обычай не утратил своей актуальности.

Результаты голосования в Диксвилл-Нотч будут оглашены практически сразу после завершения процедуры, что позволяет следить за первыми итогами выборов.

Ранее политолог и кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» поделился своими прогнозами относительно результатов президентских выборов.

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#политолог
#трамп
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Ветеран ГРУ назвал псевдоним Столтенберга в разработке разведки СССР
Ветеран ГРУ: Столтенберга под псевдонимом Стеклов разрабатывала разведка СССР
05 ноября 2024, 09:09

Йенс Столтенберг (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрабатывала разведка СССР. Об этом заявил ветеран Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в разговоре с РИА Новости.
«В конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», — рассказал Винокуров.

Уточняется, что при этом бывший генсек Североатлантического альянса отказался сотрудничать и рассказал о своих контактах правоохранителям в Норвегии.

Напомним, Йенс Столтенберг ушел в отставку с должности генерального секретаря блока 1 октября текущего года. Его преемником стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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#министр
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#нато
#йенс столтенберг
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Фирму из США обвинили в экспорте технологий в Россию на миллионы долларов
Компанию из США обвинили в экспорте в РФ технологий на миллионы долларов
05 ноября 2024, 06:38

Фото: istock / Eblis

Минюст Соединенных Штатов обвинил двух руководителей компании Eleview International Inc. в незаконных поставках технологий на миллионы долларов в Российскую Федерацию.
Топ-менеджеры использовали три схемы для обхода антироссийских санкций, сообщили в ведомстве. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии обвинения, с марта 2022 года по июнь 2023 года руководство Eleview International Inc. организовало поставку товаров и технологий в Россию через Казахстан, Турцию и Финляндию в обход ограничений.

После начала СВО США и другие западные государства ввели беспрецедентное количество санкций в отношении РФ. Под запрет попал в том числе экспорт технологий.

Ранее на Западе задались вопросом, как Россия справляется с влиянием санкций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#казахстан
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#санкции
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«Министр был прав»: Нимайер осудил позицию ФРГ по «Северным потокам»
Немецкий политик Нимайер согласился со словами Лаврова об атаке на «Северные потоки»
05 ноября 2024, 06:34

Фото: iStock/Sakramir

Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер поддержал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что правительство Германии «стыдливо смирилось» с разрушением газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
Это нанесло ущерб немецким экономическим интересам, передают РИА Новости.

«Министр был абсолютно прав», — заявил Нимайер.
Он также отметил, что власти Германии отказались раскрыть данные об атаке, которые могла бы испортить отношения с США.

По словам Нимайера, депутат Сара Вагенкнехт ранее требовала от правительства раскрыть информацию о подрыве, но получила отказ. Политик уверен, что немецкие власти знают, кто стоит за атакой на газопроводы.

Ранее Лавров выразил сожаление, что правящие элиты Европы ищут поддержку у «заокеанского гегемона», не стремясь к многополярному миру.

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Экс-офицер СБУ развеял «инфантильные» заблуждения Украины по выборам в США
Бывший офицер СБУ Прозоров: на Украине боятся победы Трампа и ждут чуда от Харрис
05 ноября 2024, 06:20

Фото: istock / rarrarorro

На Украине из-за инфантильного состояния общества считают, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в Соединенных Штатах Киев получит оружие, а победы Дональда Трампа люди опасаются, считая его «русским агентом». Такое заявление сделал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости.
«На Украине реально всерьез верят, что, если победят демократы, то по мановению волшебной палочки дадут тысячи "Томагавков", сотни (самолетов — ред.) F-16 или F-35, войска НАТО придут, и вот мы погоним москалей. Но тут ничего удивительно — у них такая стадия инфантильных детей, которые верят в сказочки, сами себе их придумывают и потом в них верят», — заявил бывший подполковник.
Прозоров напомнил, что так же украинские военнослужащие раньше надеялись на разнообразное другое «чудо-оружие» — БПЛА «Байрактар», ПТРК «Джавелин», танки Abrams и Leopard, ракеты HIMARS. Победы Дональда Трампа они, напротив, опасаются.

После выборов президента США ситуация практические не изменится — независимо от победителя, спрогнозировал собеседник.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил американцев об угрозе перед выборами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Это очень опасно»: Мадуро предупредил американцев об угрозе перед выборами
Мадуро считает, что США на грани «авантюр и конфликтов» из-за недоверия к кандидатам
05 ноября 2024, 05:30

Фото: iStock/vchal

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил обеспокоенность неопределенностью и недоверием американского общества перед президентскими выборами в США, которые, по его словам, могут привести к опасным последствиям.
«Общество больше ни в кого не верит, и это опасно, потому что неопределённость оборачивается разочарованием, которое может привести к авантюрам, к фашистским экспериментам, к войнам», — утверждает Мадуро в своей телепрограмме «С Мадуро ».
Мадуро также подчеркнул, что для Венесуэлы важно идти своим собственным путем, независимо от того, кто станет президентом США.

«Кто бы ни вселился в Белый дом, будь то Трамп или Камала, Венесуэла останется на своем пути, с революционным и боливарианским народом, с которым США придется вести диалог», — отметил он.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября, на которых от Демократической партии участвует вице-президент США Камала Харрис, а от Республиканской — бывший президент Дональд Трамп.

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#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
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