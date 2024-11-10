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В Госдуме предложили выделять квартиры уходящим на пенсию сотрудникам МВД

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В Государственной думе РФ предложили бесплатно давать квартиры сотрудникам органов министерства внутренних дел, уходящим на пенсию по выслуге лет. Такой законопроект готовят к внесению на рассмотрение нижней палатой парламента депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.


В настоящее время уходящие на пенсию сотрудники силового ведомства имеют право на получение единовременной социальной выплаты для приобретения квартиры или строительства дома, напоминают «Известия». Однако авторы законопроекта сообщили, что около 87 тысяч человек пока не могут получить эту льготу.

В связи с этим депутаты предлагают поэтапное решение проблемы. Сначала в течение трёх лет обеспечить жильём тех, кто стоит в очереди на получение выплаты. А затем с 2027 года гарантированно предоставлять квартиры сотрудникам МВД, уходящим на пенсию. По словам Слуцкого, полицейские, которые обеспечивают безопасность граждан, рискуя при этом своими жизнями, не должны потом годами дожидаться положенных им по закону льгот.

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Глава Крымской миссии Смирнов назвал смелыми слова советника Трампа о Крыме
10 ноября 2024, 09:31

Фото: istockphoto/VvoeVale

Слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайана Ланцы об отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины являются довольно смелым признанием.
Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он отметил, что «хотелки» лидера киевского режима Зеленского никогда не имели под собой никакой реальной основы. В штабе Трампа первыми это поняли и нашли смелость признать этот факт. Несомненно, вскоре такое же мнение выскажут и лидеры западных стран, сказал Смирнов в разговоре с РИА Новости. По его мнению, Запад во главе с США будут прежде всего отстаивать собственные геополитические интересы, а Украину, если это потребуется, легко принесут в жертву.

Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при новой администрации не станут поддерживать Киев в его желании «вернуть Крым». Он назвал такую позицию нереалистичной. Однако агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя штаба республиканца сообщило, что эти слова были сказаны не от лица самого Трампа, а являлись частным мнением Ланцы.

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#дональд трамп
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Politico: Трамп в состоянии обойти запрет Байдена на выход США из НАТО
10 ноября 2024, 09:01

Фото: istockphoto/rarrarorro

У вновь избранного президента США Дональда Трампа есть лазейка для того, чтобы обойти фактический запрет его предшественника Джозефа Байдена на выход страны из НАТО. Так считают американские юристы.
Издание Politico напоминает, что эксперты предполагали, что Штаты выйдут из Североатлантического альянса в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, который называл НАТО «сборищем неблагодарных европейцев». Однако при Байдене был принят закон, в соответствии с которым любое решение президента о выходе из НАТО должно быть одобрено Сенатом двумя третями голосов или утверждено актом Конгресса.

Юристы считают, что Трамп может сослаться на полномочия президента в международной политике для обхода этой нормы, как он это сделал в 2020 году. Тогда США вышли из Договора по открытому небу. Решение Трампа о выходе из НАТО может привести к конституционному конфликту, который придётся решать в суде. Но для суда необходим иск, а юристы полагают, что такой иск не поддержат республиканцы в Конгрессе.

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#сша
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#эксперты
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#трамп
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Захарова: У администрации Байдена есть ещё пара месяцев, чтобы «нагадить» России
10 ноября 2024, 08:37

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Покидающая Белый дом администрация американского президента Джозефа Байдена напоследок ещё может нагадить России. У них есть на это пара месяцев.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что хотя на прошедших выборах победил Трамп, его инаугурация и официальное вступление в должность пройдут только в январе. До той поры Байден и его администрация остаются у власти.

«За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», — сказала российский дипломат.

Она также добавила, что многое из продвигаемой нынешней администрацией русофобской политики провалилось. Например, создание анти-России на территории Украины или международная изоляция нашей страны. Но такие попытки были, и сделано для этого было очень много, заключила Захарова.

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#трамп
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Трамп предложил демократам помощь в погашении многомиллионного долга
10 ноября 2024, 08:12

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент от Республиканской партии Дональд Трамп предложил демократам помочь в погашении долга. Его сумма составляет около 20 миллионов долларов.
Об этом он написал в своей социальной сети. По подсчётам журналистов, вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис собрала на свою избирательную кампанию около миллиарда долларов. Тем не менее, у неё остался долг в 20 миллионов долларов из-за провальных предвыборных концертов.

«Я настоятельно рекомендую нам, как партии, и ради отчаянно необходимого единства, сделать всё, что мы можем сделать, чтобы помочь им в этот трудный период», — обратился Трамп к республиканцам в своей социальной сети.

По словам политика, у Республиканской партии осталось достаточно денег после его избирательной компании, поэтому им следует помочь демократам в трудный период.

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#камала харрис
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Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе
10 ноября 2024, 07:34

Фото: istockphoto/fizkes

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому наставничество будет закреплено в Трудовом кодексе как дополнительная работа. За неё будет положена соответствующая доплата.
Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно новому закону, в Трудовом кодексе РФ закрепляется понятие «наставничество в сфере труда». Под этим подразумевается выполнение работником с его письменного согласия дополнительной работы с целью оказания другому работнику помощи в овладении трудовыми навыками.

В соглашении, которое работодатель подпишет с наставником, будут учитываться содержание, сроки и форма выполнения данной работы. Размеры и условия доплат за наставничество работникам государственных федеральных и муниципальных учреждений будут устанавливаться российским законодательством. В других организациях выплаты будут регулироваться коллективными трудовыми договорами и локальными соглашениями.

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#владимир путин
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Профессор Качановский: Зеленского уберут от власти после победы Трампа на выборах
10 ноября 2024, 06:54

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского уберут от власти после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом заявил профессор Оттавского университета Иван Качановский на своей странице в соцсети Х. По его мнению, против киевского лидера выступят как украинцы, так и элиты.
«С высокой вероятностью Зеленского уберут <...> после победы Трампа на выборах», — написал он.
Качановский отметил, что Зеленским недовольны как простые граждане Украины, так и власти. По мнению профессора, его предадут даже люди из самого близкого круга.

Ранее арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Владимир Зеленский подставил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, когда продлил военное положение на Украине в день голосования 5 ноября. По его словам, такое решение серьезно помешало Трампу, который обещал урегулировать украинский конфликт «за один день».

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МИД РФ поддержал оценку США как больного общества
Захарова поддержала Трампа в оценке США как больного общества
10 ноября 2024, 06:25

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала победившего на выборах президента США Дональда Трампа в его оценке США как больного общества. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости. По ее словам, в этих обстоятельствах и нужно будет взаимодействовать со страной.
«Надо отдать должное Трампу, он, конечно, сказал все как есть. Американское общество больное, он так и сказал. Если до выборов слоган был «let's make America great again», то сейчас «let's make America healthy again», что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой. Это более реалистичная оценка», — пояснила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в истории отношений Москвы и Вашингтона были хорошие времена, к которым стоит стремиться, однако пока что в США взращивают русофобию, которая превращается в «сектор общей американской философии».

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#сша
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#мид рф
#захарова
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Бывший глава спецслужб Израиля раскрыл планы Трампа по России
Политолог Кедми: Трамп намерен снять напряженность в отношениях США и России
10 ноября 2024, 06:16

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Избранный президентом США Дональд Трамп намерен снять напряженность в отношениях США и России. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо». По его словам, конкуренция Вашингтона и Москвы сохранится, но будет осуществляться не военными средствами, а политическими.
«Тактика, которой будет придерживать сегодня новый американский президент, — снять напряженность с Россией», — пояснил он.
По мнению Кедми, Трамп будет усиливать свои отношения с соседями России — Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией и возможно даже с Грузией и Белоруссией.

Политолог отметил, что сейчас государства вокруг России находятся в конфликте с Западом, а Трамп намерен изменить их отношение, действуя против Москвы, но более хитрыми методами.
«Потому что та стратегия, которую они предприняли, оказалась неэффективной или деструктивной. Тогда — давайте менять», — заключил он.
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#политолог
#трамп
#россия
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Аль-Хадж: Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны в Судане
10 ноября 2024, 05:12

Фото: iStock/NatanaelGinting

Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны в Судане. Об этом заявил замглавы суданского МИД Хусейн Аль-Хадж в беседе с РИА Новости. По его словам, Москва имеет значительное влияние в Африке.
«Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны. Мы знаем о том значительном влиянии, которое сейчас имеет Россия в Африке. В войне с противоположной стороны участвуют некоторые африканские страны. Не напрямую, а наемники, приезжающие со всей Африки», — пояснил он.
Аль-Хадж отметил, что Россия могла бы донести до участвующих в конфликте стран, как важна стабильность, суверенность Судана, не только для него самого, но и для соседних стран и всей Африки в целом.

Конфликт в Судане разгорелся в апреле 2023 года, когда начались ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.

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