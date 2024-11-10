В Госдуме предложили выделять квартиры уходящим на пенсию сотрудникам МВД

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В Государственной думе РФ предложили бесплатно давать квартиры сотрудникам органов министерства внутренних дел, уходящим на пенсию по выслуге лет. Такой законопроект готовят к внесению на рассмотрение нижней палатой парламента депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
В настоящее время уходящие на пенсию сотрудники силового ведомства имеют право на получение единовременной социальной выплаты для приобретения квартиры или строительства дома, напоминают «Известия». Однако авторы законопроекта сообщили, что около 87 тысяч человек пока не могут получить эту льготу.
В связи с этим депутаты предлагают поэтапное решение проблемы. Сначала в течение трёх лет обеспечить жильём тех, кто стоит в очереди на получение выплаты. А затем с 2027 года гарантированно предоставлять квартиры сотрудникам МВД, уходящим на пенсию. По словам Слуцкого, полицейские, которые обеспечивают безопасность граждан, рискуя при этом своими жизнями, не должны потом годами дожидаться положенных им по закону льгот.
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