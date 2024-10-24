Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве РФ и КНДР

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Госдума в ходе пленарного заседания ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что договор был подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 19 июня 2024 года. Глава государства внёс его на ратификацию в Госдуму 14 октября.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ратификацию договора итогом развития отношений между Россией и Северной Кореей. КНДР всегда поддерживала Россию в период принятия важных решений: при проведении СВО на Украине, приняла вхождение Крыма в состав РФ, решения по Донецкой, Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям.
Согласно четвёртой главе договора, в случае возникновения угрозы одной из сторон, будут незамедлительно задействованы двусторонние каналы для проведения консультаций и согласованию дальнейших мер по оказанию помощи и устранению угрозы. Если же одна из сторон договора подвергается вооружённому нападению третьего государства и оказывается в состоянии войны, другая сторона незамедлительно оказывает военную и иную помощь в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и законодательством РФ и КНДР.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ратификацию договора итогом развития отношений между Россией и Северной Кореей. КНДР всегда поддерживала Россию в период принятия важных решений: при проведении СВО на Украине, приняла вхождение Крыма в состав РФ, решения по Донецкой, Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям.
Согласно четвёртой главе договора, в случае возникновения угрозы одной из сторон, будут незамедлительно задействованы двусторонние каналы для проведения консультаций и согласованию дальнейших мер по оказанию помощи и устранению угрозы. Если же одна из сторон договора подвергается вооружённому нападению третьего государства и оказывается в состоянии войны, другая сторона незамедлительно оказывает военную и иную помощь в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и законодательством РФ и КНДР.
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Анастасия Чинкова