Кирби назвал последствия появления солдат КНДР на Украине

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Солдаты из Северной Кореи станут законными военными целями на Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он, однако, признал, что пока отсутствует подтверждение информации об участии военнослужащих КНДР в украинском конфликте, передаёт газета The Washington Post. Ранее американский чиновник заявлял, что Вашингтон располагает информацией о трёх тысячах северокорейских солдат, направленных из КНДР в Россию. По словам Кирби, они якобы высадились с кораблей во Владивостоке, а затем были направлены в различные тренировочные лагеря в восточной части РФ.
Стоит отметить, что, угрожая военным из Северной Кореи, аппаратчик из Белого дома не уточняет, от чьего имени он собственно выступает. Тем самым Кирби напрямую подтверждает, что все приказы на Украину следуют из Вашингтона, а США являются вполне себе полноценным участником конфликта.
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Александр Бойцов