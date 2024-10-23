Южная Корея может начать оружейные поставки Украине

Фото: istockphoto/Silent_GOS
Южнокорейская сторона может начать обсуждать возможность оружейных поставок Украине в случае якобы отправки северокорейцами войск для участия в боевых действиях. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на эксперта Андрея Ланькова.
«Ответные меры последуют при дальнейшем ухудшении ситуации — Южная Корея рассмотрит, повторяю, только рассмотрит вопрос о поставке вооружения Украине», — прокомментировал востоковед.Перед этим дипломат российского МИДа Мария Захарова заявляла, что данные про якобы отправку войск КНДР в Россию не более чем «вбросы и шумиха».
Она подчеркивала, что российско-северокорейское взаимодействие в военной сфере соответствует нормам международного права.
Читайте также:
В России оценили предложение Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам
Украина не хочет завершения конфликта по примеру нацистской Германии
На Украине решили лишить бронирования миллион человек для новой мобилизации
Никита Кротов