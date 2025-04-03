Госдума упростила процедуру привлечения к ответственности за бытовую клевету

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Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект об упрощении порядка привлечения граждан к ответственности за бытовую клевету. Документ был представлен на рассмотрение Верховным судом Российской Федерации.
Дело касается уголовных дел без отягчающих обстоятельств, когда, например, сосед оговорил соседа, поясняет «Российская газета». Теперь такие дела будут переводиться в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Они возбуждаются по заявлению потерпевшего либо его законного представителя, однако производство нельзя закрыть в связи с примирением сторон.
При полностью частном порядке уголовного преследования пострадавший от клеветы обязан доказывать сам факт события и другие обстоятельства совершения преступления. У него есть право самостоятельно поддерживать обвинение в суде, однако неявка на заседание без уважительной причины приведёт к прекращению уголовного дела на реабилитирующем основании.
При оправдании подсудимого издержки могут быть взысканы полностью с того, чьё заявление привело к возбуждению судебного производства. Если стороны примирились, расходы взыскиваются с одной или обеих сторон.
В отношении дел публичного и частно-публичного обвинения издержки будет полностью оплачивать тот, против кого прекращается дело или уголовное преследование, либо они возмещаются за счёт федерального бюджета.
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При полностью частном порядке уголовного преследования пострадавший от клеветы обязан доказывать сам факт события и другие обстоятельства совершения преступления. У него есть право самостоятельно поддерживать обвинение в суде, однако неявка на заседание без уважительной причины приведёт к прекращению уголовного дела на реабилитирующем основании.
При оправдании подсудимого издержки могут быть взысканы полностью с того, чьё заявление привело к возбуждению судебного производства. Если стороны примирились, расходы взыскиваются с одной или обеих сторон.
В отношении дел публичного и частно-публичного обвинения издержки будет полностью оплачивать тот, против кого прекращается дело или уголовное преследование, либо они возмещаются за счёт федерального бюджета.
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Александр Бойцов