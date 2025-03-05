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Путин призвал принять концепцию миграционной политики как можно быстрее

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил принять концепцию государственной миграционной политики РФ в 2025 году. Об этом он говорил в ходе расширенного заседания коллегии МВД.
«Подчеркну, эти и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее», — заявил Путин.
Президент также подчеркнул, что в стране необходимо жестко и оперативно реагировать на проявления экстремизма и религиозного радикализма.

5 марта проходит расширенное заседание коллегии МВД. Мероприятие посвящено итогам работы органов внутренних дел за 2024 год. Также обсуждаются приоритетные задачи на текущий год.

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с обращением к нации
05 марта 2025, 14:04

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит обращение к своим согражданам на фоне обострившихся мировых проблем. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
«Дорогие соотечественники, в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми серьезными проблемами, я обращусь к вам сегодня вечером», — заявил он в среду, 5 марта.

Раньше лидер Франции сообщил, что предпринимал неоднократные попытки отговорить президента США Дональда Трампа от того, чтобы тот продолжал добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Во время визита в Вашингтон он призывал Трампа пойти на перемирие лишь для воздушных и морских операций. Аналогичную меру в отношении украинской энергетики они разрабатывали с британским премьер-министром Киром Стармером.

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Медведев: США возобновят поставки оружия Украине после сделки по ресурсам
05 марта 2025, 13:29

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Как только будет подписан договор о редкоземельных ресурсах между США и Украиной, поставки американского оружия Киеву с большой долей вероятности будут возобновлены. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Выступая в Конгрессе, Трамп с удовлетворением заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора», — написал политик на своей странице «ВКонтакте».

По мнению политика, это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся, при том, что Европа уже увеличила их.

Телеканал Fox News, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщил накануне, что Штаты приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Эту информацию в Белом доме подтвердили газете Washington Post.

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«Трамп уникален»: Мировые СМИ комментируют выступление президента США перед Конгрессом
Мировые СМИ неоднозначно оценили выступление Дональда Трампа перед Конгрессом
05 марта 2025, 12:53

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп выступил с 90-минутной речью перед Палатой представителей и Сенатом американского Конгресса. Мировые средства массовой информации по-разному оценили его выступление, но сошлись во мнении что американский лидер высоко оценил свои достижения в первые 43 дня нахождения у власти.
Практически все издания, комментирующие первое после вступления в должность выступление Трампа в Конгрессе, отмечают не только затронутые в нём темы, но и сам тон речи президента США. Например, Politico считает, что глава Белого дома абсолютно не скован нормами приличного дипломатического поведения, но умеет передавать аудитории мощный эмоциональный посыл.

Французская Le Mond с некоторой язвительностью отметила, что Трамп в своей речи «воспел шоковый эффект первых недель своего президентства». Далее авторы публикации напоминают, что фразу «Америка вернулась», которой нынешний президент начал своё выступление, использовал также и его предшественник Джозеф Байден в 2021 году.

«Но в головах у этих двоих были явно не одна и та же страна и не одно и то же видение ее места в мировой политике», — отмечается в материале.

Британская The Financial Times обращает внимание на то, что Трамп выступал перед «ощутимо разделённым» Конгрессом, в котором демократы держали наготове протестные лозунги. А первые шесть недель его пребывания в Белом доме ознаменовались «агрессивной повесткой по перестройке торговой и внешней политики США и реализации масштабных изменений во всей структуре правительства», что президент поставил себе в заслугу.

Китайская China Daily по понятным причинам обратила внимание прежде всего на анонсированное Трампом широкомасштабное введение взаимных пошлин. Эта мера запланирована на 2 апреля. В статье также обращается внимание на то, что президент «превозносит» достижения первых 43 дней своего нахождения в должности.

«Это выступал не президент. Это был триумфатор», — вторит китайцам автор публикации в немецком издании Focus.

В американской The New York Post отмечают, что Трамп «использовал весь свой талант», чтобы показать достоинства бескомпромиссного человека. В материале издания с одобрением отмечается, что на протяжении всей речи президент предлагал лишь те инициативы, которые соответствуют здравому смыслу. А именно: два пола, нанимать и продвигать сотрудников за их реальные заслуги, закрывать абсурдные инициативы при помощи Департамента по оптимизации правительства <…> закрыть границу без законопроекта, который, как целый год говорили демократы, является единственным решением проблемы, реальные перспективы достижения достойного мира на Украине.

В Совете Федерации отметили ещё одну деталь в выступлении Трампа, на которую не обратили или не захотели обратить внимание западные СМИ. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов указал, что на протяжении всей речи американский президент не сказал ни одного дурного слова про Россию.

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#джозеф байден
#трамп
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Армении надлежит сделать выбор между ЕАЭС и ЕС — посол РФ Копыркин
Посол РФ Копыркин: Еревану следует сделать выбор между ЕАЭС и ЕС
05 марта 2025, 11:11

Фото: istockphoto/Diy13

Армении нужно определиться с выбором, она не может быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза (ЕС). Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.
В интервью местному порталу 24News он отметил, что российской стороной изначально были поставлены все точки над i: либо ЕС, либо ЕАЭС, и там, и там быть невозможно.

«И это не какая-то непримиримая позиция Москвы, а вопрос объективной реальности, потому что не может государство быть одновременно членом двух таможенных союзов», — подчеркнул посол.

По словам главы российской дипломатической миссии, есть определённые реалии — сотрудничество Армении с ЕАЭС, и Россия является одним из ключевых факторов экономического развития страны, об этом свидетельствует элементарная статистика.

«Что будет в ЕС — это вопрос будущего. Пока динамика торгового оборота Армении и ЕС со знаком минус», — отметил Копырин, однако подчеркнул, что данный выбор является суверенным правом республики.


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#армения
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В Павловском Посаде обсудили благоустройство двора на улице Кузьмина
05 марта 2025, 10:18

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Благоустройство дворовой территории дома №49 по улице Кузьмина в Павловском Посаде обсудил с местными жителями первый замглавы главы округа Филипп Ефанов в ходе еженедельного обхода территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Совместно сотрудниками управляющей компании и представителями ресурсоснабжающей организации посетили двор дома № 49 по улице Кузьмина. Местная жительница Ольга обратилась с рядом вопросов по благоустройству придомовой территории и содержанию многоквартирного дома. С коммунальными службами договорились о проведении необходимых работ до 10 марта», — сказал Филипп Ефанов.
Он отметил, что принято решение относительно вырубки кустов позади дома и по устранению сырости в подвале. Кроме того, будет проработан вопрос об организации дополнительных мест для парковки машин.

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