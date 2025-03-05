Путин призвал принять концепцию миграционной политики как можно быстрее

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поручил принять концепцию государственной миграционной политики РФ в 2025 году. Об этом он говорил в ходе расширенного заседания коллегии МВД.
«Подчеркну, эти и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее», — заявил Путин.Президент также подчеркнул, что в стране необходимо жестко и оперативно реагировать на проявления экстремизма и религиозного радикализма.
5 марта проходит расширенное заседание коллегии МВД. Мероприятие посвящено итогам работы органов внутренних дел за 2024 год. Также обсуждаются приоритетные задачи на текущий год.
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