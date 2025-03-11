В России могут запретить рекламировать эзотерические и духовные услуги

В России стартовал всероссийский конкурс по цифровым навыкам «Цифровой марафон», организованный Сбером при поддержке «Школы 21» и компании «Нетология», сообщает пресс-служба организации. Регистрация открыта для всех граждан страны от 18 лет и продлится до 23 марта 2025 года.