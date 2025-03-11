В России могут запретить рекламировать эзотерические и духовные услуги

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В Госдуме рассмотрят законопроект, запрещающий рекламу духовных и эзотерических услуг. Об этом в личном Telegram-канале написала парламентарий Нина Останина.
«Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений», — гласит пояснительная записка.Авторы считают, что такой закон защитит россиян, включая уязвимые группы населения, от финансового и психологического вреда.
«Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое «лечение» и гадания (…) зачастую используются для мошенничества», — добавила депутат.Она резюмировала, что блокироваться будут в том числе те ресурсы, которые распространяют подобного рода предложения.
Ранее сообщалось, какой закон предложили депутаты.
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