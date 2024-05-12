Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства

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12 мая вице-спикер Государственной думы Александр Жуков объявил, что кандидатуры на замещение должностей в правительстве были рассмотрены в 18 профильных комитетах, пишет РИА Новости.
«Сегодня 18 комитетов рассмотрели кандидатуры на посты заместителей председателя правительства и министров. Все заседания завершены, и, по моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов», — сообщил он.В частности, комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры высказал поддержку кандидатурам Виталия Савельева на должность вице-премьера и Романа Старовойта на пост главы Министерства транспорта.
Член этого комитета Олег Гарин отметил, что Савельев уже имел опыт работы в Минтрансе и возглавлял «Аэрофлот», что, по его мнению, обеспечивает знание отрасли и необходимый опыт. Старовойт, в свою очередь, руководил Курской областью и в период с 2012 по 2018 год возглавлял Росавтодор.
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