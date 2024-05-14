Совфед признал состоявшимися консультации по кандидатам глав ведомств

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Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатурам глав силовых ведомств. Об этом сообщается в постановлении ведомства.
Отмечается, что были проведены консультации по предложенным президентом России кандидатурам Андрея Белоусова, Владимира Колокольцева, Александра Куренкова, Константина Чуйченко и Сергея Лаврова на должности соответственно Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД. Также были рассмотрены кандидатуры на посты глав ряда федеральных силовых ведомства.
Документ с сопроводительным информационным письмом направлен президенту.
Постановление о признании консультации состоявшейся вступит в силу со дня его принятия.
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Документ с сопроводительным информационным письмом направлен президенту.
Постановление о признании консультации состоявшейся вступит в силу со дня его принятия.
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Анастасия Чинкова