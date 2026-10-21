Госдума утвердила кандидатуры новых членов правительства

21 октября 2026, 17:16

Госдума утвердила все пять кандидатур на должности в правительстве России

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума на пленарном заседании утвердила кандидатуры Антона Силуанова, Ирины Окладниковой, Андрея Никитина, Олега Кожемяко и Дмитрия Ядрова на должности в правительстве РФ. Об этом пишет РИА Новости.