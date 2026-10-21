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Госдума утвердила кандидатуры новых членов правительства

Госдума утвердила все пять кандидатур на должности в правительстве России
Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума на пленарном заседании утвердила кандидатуры Антона Силуанова, Ирины Окладниковой, Андрея Никитина, Олега Кожемяко и Дмитрия Ядрова на должности в правительстве РФ. Об этом пишет РИА Новости.



Четверо кандидатов получили одобрение на должности вице-премьеров, в то время как Силуанов останется министром финансов. Окладникова возглавит аппарат правительства, а Кожемяко будет назначен полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. На пост министра транспорта РФ утвердили Ядрова.

Перед голосованием каждый кандидат представил свою программу депутатам. Представители всех пяти фракций также высказали свои мнения с трибуны. Все кандидаты получили единогласную поддержку — 430 голосов «за» от депутатов. Теперь документ будет направлен на рассмотрение президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

Екатерина Коршунова

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