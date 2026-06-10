Мишустин сообщил о росте числа поездок по России

10 июня 2026, 12:04

Мишустин: россияне все чаще путешествуют по своей стране

Фото: iStock/Nickolya

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне все чаще выбирают поездки по стране. По его словам, в прошлом году число путешествий по России превысило 92 миллиона. Об этом пишет РИА Новости.