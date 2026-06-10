Мишустин сообщил о росте числа поездок по России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне все чаще выбирают поездки по стране. По его словам, в прошлом году число путешествий по России превысило 92 миллиона. Об этом пишет РИА Новости.
Политик сказал об этом в среду, когда приветствовал участников шестого Международного туристического форума «Путешествуй!»
Напомним, что летом по России можно отправиться к морю в Краснодарский край и Крым, если хочется пляжного отдыха, в Карелию, на Алтай или Байкал — за природой, озерами, горами и активными маршрутами, в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород или Калининград — за красивой архитектурой, музеями и прогулками по городам, а на Кавказ, в Приэльбрусье или Домбай — за свежим воздухом, живописными пейзажами и трекингом.
Тем, кто любит необычные направления, подойдут Камчатка, Сахалин или Дагестан, где можно увидеть вулканы, водопады, каньоны и побережье, поэтому летом в России легко выбрать поездку и для спокойного отдыха, и для насыщенного путешествия.
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