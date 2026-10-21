Путин: Американец Хаббард, осужденный в РФ за наемничество, находится в Пулково

21 октября 2026, 12:29

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что американец Хаббард, осужденный в РФ за наемничество, уже находится в аэропорту Пулково. Об этом глава российского государства сообщил во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.