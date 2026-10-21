Путин: Американец Хаббард, осужденный в РФ за наемничество, находится в Пулково
Президент России Владимир Путин заявил, что американец Хаббард, осужденный в РФ за наемничество, уже находится в аэропорту Пулково. Об этом глава российского государства сообщил во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
Американский лидер Дональд Трамп 20 октября сказал, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос освобождения Стивена Хаббарда, осужденного в РФ. Президент США выразил намерение вернуть мужчину на родину и выразил уверенность в возможности достижения соглашения с Москвой по этому вопросу.
В октябре 2024 года Мосгорсуд вынес приговор американцу, назначив ему шесть лет и десять месяцев колонии общего режима. Мужчина был признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. На момент вынесения приговора ему было 72 года.
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