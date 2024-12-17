Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного

Госдума на пленарном заседании приняла правительственный законопроект, который предполагает ужесточение наказания за организацию или участие в вооруженном мятеже вплоть до пожизненного лишения свободы, пишет РИА Новости.
За организацию вооруженного мятежа или руководство им предлагается лишать свободы на срок от 15 до 20 лет. При этом за участие в вооруженном мятеже хотят наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
При этом законопроект предлагает разделять уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени участия и тяжести последствий. Так, за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России хотят лишать свободы сроком до 15 лет.
Также предлагается вовсе не наказывать человека, который оказал помощь противнику в деятельности против РФ, в случае, если он своевременно предотвратил ущерб от своих действий.
Ранее в Госдуме предложили пожизненный срок назначать за мятеж со смертельным исходом. В электронную базу парламента внесен соответствующий законопроект. В частности, 279 статья УК РФ будет изложена в новой редакции с дифференциацией уголовной ответственности.
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При этом законопроект предлагает разделять уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени участия и тяжести последствий. Так, за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России хотят лишать свободы сроком до 15 лет.
Также предлагается вовсе не наказывать человека, который оказал помощь противнику в деятельности против РФ, в случае, если он своевременно предотвратил ущерб от своих действий.
Ранее в Госдуме предложили пожизненный срок назначать за мятеж со смертельным исходом. В электронную базу парламента внесен соответствующий законопроект. В частности, 279 статья УК РФ будет изложена в новой редакции с дифференциацией уголовной ответственности.
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Элина Позднякова