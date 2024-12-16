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Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине

Фото: iStock/Mykhaylo Palinchak

Фото: iStock/Mykhaylo Palinchak

Белоруссия претендует на место за столом переговоров по конфликту на Украине и рассчитывает получить гарантии собственной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД страны Юрий Амбразевич в ходе заседания консультативного совета по делам белорусов зарубежья.
Он подчеркнул, что Минск с самого начала говорил о том, что претендует на место за столом мирных переговоров, поскольку республике необходимо получить гарантии безопасности.

Итоговые договорённости обязательно должны учитывать интересы Белоруссии, заключил Амбразевич.



Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить в республике ракетные комплексы «Орешник» и спланировать их применение.

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#украина
#белоруссия
#россия
#переговоры
#конфликт
#политика
Хинштейн посоветовал «надеть погоды» чиновникам, комментирующим работу ВС РФ
16 декабря 2024, 11:53

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)

Чиновникам, которые захотели почувствовать себя «военными стратегами», позволяя себе комментировать работу ВС РФ, следует «надеть погоны». С таким заявлением выступил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания регионального правительства.
Поводом для такого заявления стал доклад председателя правительства приграничного региона – председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова. Чиновник в прямом эфире назвал количество сбитых за неделю украинских беспилотников, а Хинштейн, в свою очередь, усомнился, что у него есть полномочия озвучивать эти данные.

По словам Хинштейна, недопустимо, когда представители органов гражданского управления начинают подменять военные и силовые структуры, выступая в роли военачальников, оценивая события и действия ВС РФ. Врио губернатора отметил, что такие сведения могут озвучивать исключительно уполномоченные лица.

Те, кто не согласен с этим, продолжил Хинштейн, могут прямо сейчас «надеть погоды» и идти работать в соответствующие структуры.

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#курская область
#александр хинштейн
#чиновники
#вс рф
#военные
#данные
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В Евросоюзе обсуждают персональные санкции против грузинских политиков
16 декабря 2024, 11:38

Фото: iStock/uskarp

В Евросоюзе уже обсуждают персональные санкции против ряда политиков Грузии, однако единогласного мнения по этому вопросу пока нет. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран Европы в Брюсселе.
Она отметила, что члены ЕС обсудят последствия для властей Грузии, которые используют репрессии и иные инструменты для подавления оппозиции. В частности, сейчас обсуждается введение санкций или ограничение безвизового режима.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел европейских государств 16 декабря обсудят возможные меры, в том числе персональные санкции в отношении грузинских чиновников и возможное введение виз для держателей дипломатических и служебных паспортов. Такие меры вводятся в ответ на выборы в Грузии и решение властей отложить переговоры о членстве в Евросоюзе до 2028 года.

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#грузия
#евросоюз
#санкции
#ограничение
#политика
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Цены на продукты стали одной из главных тем обращений на прямую линию Путина
16 декабря 2024, 10:30

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе подготовки к традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, вопросы цен на продукты стали одними из самых актуальных тем, с которыми жители страны обращаются к главе государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным, которая будет объединена с его пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, который начал свою работу в ночь с 7 на 8 декабря.

Среди других популярных тем для обращений граждан выделяются социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение и образование. Активисты Народного фронта также взяли на контроль проблему нехватки физраствора в аптеках, что подчеркивает важность вопросов, касающихся доступности медицинских препаратов. Ожидается, что на мероприятии будет много представителей СМИ из регионов, а также зарубежные журналисты.

Путин проведёт заседание коллегии Минобороны на предстоящей неделе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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WSJ назвала новую горячую точку в «теневой войне» с Россией
WSJ: Прибалтика стала горячей точкой в столкновении интересов России и НАТО
16 декабря 2024, 10:17

Фото: iStock/Michele Ursi

The Wall Street Journal назвала Прибалтику новой горячей точкой, где происходит столкновение интересов России и НАТО.
Неназванные западные чиновники в интервью газете подчеркнули, что после начала конфликта на Украине российские корабли в Балтийском море якобы начали совершать предупредительные выстрелы по кораблям НАТО.

Также источники обвинили российскую сторону в создании помех для воздушного движения в прибалтийском регионе и в совершении «опасных маневров» с помощью истребителей.

Напомним, что в 2023 году Литва, Латвия и Эстония подписали декларацию об открытии воздушного пространства для военной деятельности НАТО в прибалтийском регионе. Этим документом предоставляется право странам альянса на неограниченное использование воздушного пространства.

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#россия
#литва
#латвия
#эстония
#нато
#конфликт
#политика
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В Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за споров по Волынской резне
16 декабря 2024, 07:14

Фото: iStock/Berezko

Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска призвала Польшу разорвать отношения с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы останки жертв Волынской резни. Об это информирует РИА Новости.
В открытом письме, опубликованном на портале Myśl Polska, она выразила мнение, что «нельзя вести диалог на партнерских условиях со страной, которая формирует свою идентичность на основе преступной идеологии бандеровцев». Соколовска подчеркнула, что не может быть речи о дружбе, когда убийцы и организаторы геноцида почитаются.

Она также потребовала от Украины признать Волынскую резню геноцидом польского народа, наказать виновных и отказаться от бандеровской идеологии. По её мнению, Варшава должна руководствоваться исключительно своими интересами и интересами польского народа, игнорируя мнение украинского руководства. Соколовска напомнила, что Украина должна быть благодарна Польше за оказанную помощь и не выдвигать свои условия по различным вопросам.

Ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принести извинения за Волынскую резню, по его мнению, это положительно повлияет на отношения Украины и Польши.

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#санкции
#украина
#польша
#зеленский
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FT: Асад отправлял в Москву самолеты c почти двумя тоннами евро и долларов
16 декабря 2024, 06:43

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В период с 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии при президентстве Башара Асада отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными. Об этом написали в британском издании Financial Times.
В публикации отмечают, что на тот момент в Сирии наблюдался дефицит иностранной валюты. По словам источника издания, тогда внутренние резервы страны были «почти нулевыми».

Несмотря на это правительство Асада перенаправило в московский аэропорт две тонны наличных денег. Общая сумма составила 250 миллионов долларов в купюрах номиналом 100 долларов и 500 евро.

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#аэропорт
#евро
#доллар
#сирия
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Глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун покидает свой пост
Ренхап: глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун покидает свой пост
16 декабря 2024, 06:14

Фото: iStock/vector simple style.

Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила», Хан Дон Хун объявил объявил об уходе со своего поста. Об этом сообщает агентство Ренхап.
При этом Хан Дон Хун поддержал импичмент и выступал за отставку президента страны Юн Сок Еля. Также он призывал голосовать депутатов основываясь на собственных убеждения. Если внутри партии было принято решение выступить против импичмента, то уже 12 депутатов «Гражданской силы» поступили согласно призыву Хан Дон Хуна и проголосовали «за».

Отставка Дон Хуна случилась спустя 146 дней после его избрания председателем партии на партийном съезде 23 июля. Стоит отметить, что Хан Дон Хун заявил о своем намерении продолжить исполнять обязанности председателя после одобрения импичмента. После этого произошла отставка членов высшего исполнительного комитета, что привело к автоматическому роспуску руководства партии.

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#импичмент
#южная корея
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Рассмотрение проекта о штрафах за продажу энергетиков детям может пройти весной
Толстой: Госдума может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной
16 декабря 2024, 05:30

Фото: iStock/Stockah

Следующей весной Госдума может перейти к рассмотрению проекта о штрафах за продажу энергетических напитков детям. Этим поделился заместитель председателя Госдумы Петр Толстой с РИА Новости.
«Я надеюсь, что мы в следующую сессию обязательно его рассмотрим», — заявил Толстой.

Автором законопроекта является глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. О подготовке к внесению проекта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нарушителям будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей.

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#вячеслав володин
#штрафы
#госдума
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Президент Сербии заявил о старте переговоров с США и Россией из-за санкций
16 декабря 2024, 03:46

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александар Вучич объявил о начале переговоров с США и Россией в связи с потенциальным введением санкций против «Нефтяной индустрии Сербии». Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении в соцсетях.
Вучич заявил, что начало переговоров планируется с самого утра. Такой скорый старт он объяснил желанием обеспечить безопасность и надежность для граждан Сербии.

Отметим, что часть акций «Нефтяной индустрии Сербии» принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть». Возможное введение санкций против компании может случиться 1 января 2025 года.

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#сша
#санкции
#газпром
#нефть
#вучич
#сербия
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