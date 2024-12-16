Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине

В Евросоюзе уже обсуждают персональные санкции против ряда политиков Грузии, однако единогласного мнения по этому вопросу пока нет. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран Европы в Брюсселе.