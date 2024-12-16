Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине

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Белоруссия претендует на место за столом переговоров по конфликту на Украине и рассчитывает получить гарантии собственной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД страны Юрий Амбразевич в ходе заседания консультативного совета по делам белорусов зарубежья.
Он подчеркнул, что Минск с самого начала говорил о том, что претендует на место за столом мирных переговоров, поскольку республике необходимо получить гарантии безопасности.
Итоговые договорённости обязательно должны учитывать интересы Белоруссии, заключил Амбразевич.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить в республике ракетные комплексы «Орешник» и спланировать их применение.
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Итоговые договорённости обязательно должны учитывать интересы Белоруссии, заключил Амбразевич.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить в республике ракетные комплексы «Орешник» и спланировать их применение.
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Анастасия Чинкова