Генштаб ВС Белоруссии: «Орешник» будет разместят в республике из-за шагов США и ФРГ

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Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк заявил, что Белоруссия решила разместить на территории республики российский ракетный комплекс «Орешник» из-за шагов США и Германии, передала пресс-служба Минобороны страны.
«Решение о размещении комплекса «Орешник» на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги, предпринимаемые Соединенными Штатами и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе», — передал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии.
Сергей Лагодюк обратил внимание, что Соединённые Штаты Америки и Германия заявляли об этом несколько раз.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина разместить ракетную систему «Орешник» и другие на территории республики.
Владимир Путин заявлял, что цели поражения для комплекса «Орешник» будет определять минское военно-политическое руководство. Лидер российского государства пообещал обсудить все вопросы, связанные с этим, в рабочем порядке.
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Ольга Енгалычева