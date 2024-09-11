WSJ: Запад склоняет Киев к более реалистичному «плану Б» в войне с Россией

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США и страны Европы подталкивают Киев к разработке реального плана действий, который можно будет осуществить в 2025 году. Также, по мнению союзников, Украине следует сформировать более реалистичные цели.
Об этом пишут обозреватели издания The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что партнёры на Западе заставляют Украину задуматься о плане Б для противостояния с Россией.
Авторы материала пишут, что хотя западные страны по-прежнему поддерживают долгосрочные цели Зеленского, подразумевающие возвращение утраченных регионов, некоторые европейские дипломаты отмечают, что Киеву следует ставить перед собой более реалистичные цели, чтобы западные политики могли внятно объяснить своим избирателям необходимость военной и другой помощи Украине.
Для полной победы Украины необходимы сотни миллиардов долларов, которые не способны предоставить Киеву ни США, ни Евросоюз. Поэтому Запад и пытается склонить киевские власти к разработке более реалистичного плана Б, заключают авторы статьи.
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Авторы материала пишут, что хотя западные страны по-прежнему поддерживают долгосрочные цели Зеленского, подразумевающие возвращение утраченных регионов, некоторые европейские дипломаты отмечают, что Киеву следует ставить перед собой более реалистичные цели, чтобы западные политики могли внятно объяснить своим избирателям необходимость военной и другой помощи Украине.
Для полной победы Украины необходимы сотни миллиардов долларов, которые не способны предоставить Киеву ни США, ни Евросоюз. Поэтому Запад и пытается склонить киевские власти к разработке более реалистичного плана Б, заключают авторы статьи.
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Александр Бойцов