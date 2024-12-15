Новые власти Сирии хотят заключить соглашения об обороне с рядом государств

Новые сирийские власти намерены заключить соглашения о совместной обороне с рядом государств. Об этом рассказал лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани).