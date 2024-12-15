Новые власти Сирии хотят заключить соглашения об обороне с рядом государств

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Новые сирийские власти намерены заключить соглашения о совместной обороне с рядом государств. Об этом рассказал лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани).
«Мы стремимся заключить соглашения о совместной обороне и выстраивать стратегические военные отношения с рядом государств», — заявил он в ходе эфира на телеканале Al Araby.
О каких странах идет речь, Шараа не уточнил. При этом он отметил, что власти уже получили сообщения из Ирана с просьбой убедиться в безопасности его посольства.
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