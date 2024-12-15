Глава МО Турции Гюлер: признаков вывода российских войск из Сирии нет

Фото: iStock/ markara
Глава Министерства обороны (МО) Турции Яшар Гюлер объявил, что нет признаков вывода войск РФ из Сирии, сообщила газета Star.
Своё сомнение Яшар Гюлер подкрепил тем, что войска Российской Федерации могут лишь забрать часть боевых кораблей для замены.
Глава Министерства обороны Турции подчеркнул, что Россия сделает всё возможное, чтобы остаться в Сирии.
Яшар Гюлер отметил, что Анкара выразила готовность оказать поддержку Москве по поводу дислокации войск в Сирии.
Ранее стало известно, что сложивший полномочия сирийский президент Башар Асад приказывал своей армии охранять военные базы России от наступавших радикалов. Несколько офицеров Асада, в том числе Сухейль Аль-Хасан, ряд офицеров Пятого армейского корпуса, должны были защищать российскую базу в Хмеймиме, сообщал FSNN.
Читайте также:
Лидер сирийской оппозиции заявил о шансе России наладить отношения
Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ* в Сирии
Эксперт рассказал, почему пала власть Асада в Сирии
*запрещённая в России террористическая организация
Глава Министерства обороны Турции подчеркнул, что Россия сделает всё возможное, чтобы остаться в Сирии.
«Они ведут переговоры с новой администрацией по этому вопросу», — обратил внимание министр Турции.
Яшар Гюлер отметил, что Анкара выразила готовность оказать поддержку Москве по поводу дислокации войск в Сирии.
Ранее стало известно, что сложивший полномочия сирийский президент Башар Асад приказывал своей армии охранять военные базы России от наступавших радикалов. Несколько офицеров Асада, в том числе Сухейль Аль-Хасан, ряд офицеров Пятого армейского корпуса, должны были защищать российскую базу в Хмеймиме, сообщал FSNN.
Читайте также:
Лидер сирийской оппозиции заявил о шансе России наладить отношения
Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ* в Сирии
Эксперт рассказал, почему пала власть Асада в Сирии
*запрещённая в России террористическая организация
Ольга Енгалычева