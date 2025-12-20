США ввели новые санкции против семьи президента Венесуэлы
Семь человек из ближайшего окружения президента Венесуэла Николаса Мадуро попали в санкционные списки Вашингтона. Соответствующая информация опубликована на сайте Минфина США.
Под американские ограничения попали родственники супруги Мадуро, в том числе её племянник Карлос Эрик Мальпик Флорес, который ранее занимал должность в государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Кроме того, США ввели санкции против семьи панамского бизнесмена Рамона Карретеро Наполитано.
В официальном сообщении американского Минфина указывается, что меры направлены на противодействие «нарко‑коррупционной структуре», которая поддерживает «незаконный режим» Мадуро.
Санкции предусматривают блокировку всего имущества подсанкционных лиц на территории США и ограничения в отношении любых организаций, прямо или косвенно принадлежащих людям из окружения Мадуро на 50% и более.
Читайте также: