ФБР рассекретило новые материалы по делу Эпштейна
Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало на своём официальном сайте очередную порцию документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет RT.
В обнародованных материалах содержится значительное количество фотографий. На снимках присутствуют бывший президент США Билл Клинтон и ряд знаменитостей, среди которых - певец Майкл Джексон, музыкант Мик Джаггер, а также сам фигурант дела — Джеффри Эпштейн.
Как сообщает телеканал CBS News, эта публикация стала первой в рамках нового расследования. Закон об обязательном обнародовании соответствующих материалов ранее подписал президент США Дональд Трамп.
Недавно стало известно, что в деле Эпштейна фигурирует основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
