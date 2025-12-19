Минобороны РФ прекратит сотрудничество с десятью недружественными странами
Министерство обороны РФ разорвёт договоры с десятью странами ЕС. Соответствующее разрешение получено от российского правительства.
Согласно опубликованному постановлению, оборонное ведомство прекратит сотрудничество с коллегами из Болгарии, Германии, Польши, Румынии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Хорватии, Бельгии и Чехии. Кроме того, будет прекращён «меморандум о взаимопонимании» с Великобританией.
Все эти документы стороны подписали еще в конце прошлого столетия.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, отверг слухи о желании Москвы начать войну с Европой. Подобные высказывания он назвал чушью.
