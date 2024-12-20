Алексей Пушков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Европейские политики пытаются помешать вновь избранному президенту США Дональду Трампу в его попытках решения украинского кризиса. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
В своём телеграм-канале он написал, что политика Евросоюза направлена на то, чтобы Киев «вёл бесконечную войну» в расчёте на то, что Россия истощит ресурсы своей экономики под напором санкций и гнётом военных расходов.
Он подчеркнул, что во всём мире уже увидели, что критическое ослабление России попросту невозможно. Если в Европе в этом ещё до сих пор не убедились, то придётся убедиться, заключил Пушков.
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«Итоги трех лет такой политики, которые не дали Западу нужных ему результатов, тем не менее, не убедили руководителей ЕС, что она бесперспективна», —заявил сенатор.
Он подчеркнул, что во всём мире уже увидели, что критическое ослабление России попросту невозможно. Если в Европе в этом ещё до сих пор не убедились, то придётся убедиться, заключил Пушков.
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Александр Бойцов