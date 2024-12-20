Публицист Лозанский назвал возможное место переговоров Трампа и Путина по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Местом встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа (официально сможет приступить к работе 20 января) мог бы стать Будапешт, столица Венгрии, где политики поставили бы точку в украинском конфликте. Об этом «Радио 1» заявил президент и основатель Американского университета в Москве, американо-российский публицист и общественный деятель Эдвард Лозанский.
В своей статье, опубликованной на портале Pluralia, он представил несколько возможных сценариев завершения военных действий на Украине. Одна из них, по данным New York Times, — вооружённый нейтралитет, то есть Россия «обещает не нападать» на Украину, а Украина отказывается от членства в НАТО и размещения иностранных войск и вооружений на своей территории.
Как считает эксперт, этот план может быть вполне осуществимым, так как Путин заявил, что нейтралитет необходим для «добрососедских отношений».
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Как считает эксперт, этот план может быть вполне осуществимым, так как Путин заявил, что нейтралитет необходим для «добрососедских отношений».
«Сейчас трудно представить себе такие отношения между Россией и Украиной, но Путин известен тем, что держит своё слово, и если 21 января Трамп позвонит ему и предложит провести саммит, они могли бы заключить историческую сделку. Место встречи можно найти где-нибудь в Европе. Учитывая мирные инициативы Будапешта, это было бы одно из наиболее предпочтительных мест», – поделился своим мнением с «Радио 1» Лозанский.Военный конфликт на территории Украины продолжается уже более 1000 дней, погибли сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами.
«Пришло время положить ей [войне] конец», — заключил эксперт.Напомним, что команда избранного президента США Дональда Трампа была готова рассмотреть выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложение о прекращении боевых действий на Украине для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом сообщил будущий помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц. По его словам, Орбан, прежде чем изложить данное предложение Владимиру Путину, сначала встретился с Трампом во Флориде.
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Анастасия Ларина