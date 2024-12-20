Офицер ВС США Дэвис назвал три варианта выхода из конфликта для Киева

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Для Украины существует только три варианта завершения вооружённого конфликта с Россией. Их назвал подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис.
Первые два возможных сценария завершения конфликта выглядят крайне пессимистично для Киева, сказал отставной офицер в своём блоге на YouTube. Третий подразумевает скорейшее заключение мирного соглашения.
По его словам, преимущество на поле боя всегда было на стороне российских военных, а сейчас у ВСУ уже нет даже возможности удерживать занимаемые позиции, не говоря уже о наступательных операциях.
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«Либо вы умрете медленно, либо быстро, либо пойдете на урегулирование путем переговоров. На данный момент существуют только эти три варианта», — обратился Дэвис к украинским властям.
По его словам, преимущество на поле боя всегда было на стороне российских военных, а сейчас у ВСУ уже нет даже возможности удерживать занимаемые позиции, не говоря уже о наступательных операциях.
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Александр Бойцов