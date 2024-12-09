В США демократы возмутились влиянию Трампа и пассивности Байдена

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Представители Демократической партии выражают недовольство пассивностью президента США Джо Байдена в период передачи власти. По данным The Wall Street Journal, демократы возмущены тем, что избранный президент Дональд Трамп уже активно влияет на политику страны, хотя до его инаугурации остается полтора месяца.
Трамп на прошлых выходных посетил Париж, где провел встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским. В это время Байден, в отличие от Трампа, остался в США и сделал заявление по Сирии лишь в воскресенье, тогда как Трамп высказался по этому вопросу еще в субботу. Кроме того, Трамп уже обозначает приоритеты своей администрации в сфере торговли и миграции.
Многие демократы критикуют Байдена за упущенные возможности и отсутствие сопротивления в отношении кандидатур, которые Трамп предлагает на ключевые посты. Лидеры партии, как и сам Байден, практически исчезли из информационного поля, что вызывает недоумение среди членов Демократической партии.
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Мария Моисеева