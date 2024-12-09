США нанесли более 70 ударов по целям в Сирии

ВВС США нанесли более 70 ударов по позициям террористической группировки ИГИЛ* в Центральной Сирии, чтобы предотвратить её активизацию в условиях нестабильности в регионе. Об этом сообщили в Центральном командовании вооружённых сил США (CENTCOM), пишет ТАСС.