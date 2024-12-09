США нанесли более 70 ударов по целям в Сирии

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ВВС США нанесли более 70 ударов по позициям террористической группировки ИГИЛ* в Центральной Сирии, чтобы предотвратить её активизацию в условиях нестабильности в регионе. Об этом сообщили в Центральном командовании вооружённых сил США (CENTCOM), пишет ТАСС.
Операция проводилась 8 декабря и включала применение стратегических бомбардировщиков B-52, истребителей F-15 и штурмовиков A-10. Всего было поражено более 75 целей, включая лагеря и боевиков.
По данным американской стороны, целью авиаударов было воспрепятствование восстановлению активности террористов и предотвращение их операций в регионе.
CENTCOM подчеркнул, что операция была направлена исключительно против террористических объектов, и на данный момент информация о жертвах среди мирных жителей отсутствует.
Ущерб от ударов продолжают оценивать.
Также в командовании заверили, что совместно с союзниками и партнёрами продолжат бороться с угрозами, исходящими от ИГИЛ*, несмотря на «динамичный период перемен в Сирии».
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*«Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая группировка
По данным американской стороны, целью авиаударов было воспрепятствование восстановлению активности террористов и предотвращение их операций в регионе.
CENTCOM подчеркнул, что операция была направлена исключительно против террористических объектов, и на данный момент информация о жертвах среди мирных жителей отсутствует.
Ущерб от ударов продолжают оценивать.
Также в командовании заверили, что совместно с союзниками и партнёрами продолжат бороться с угрозами, исходящими от ИГИЛ*, несмотря на «динамичный период перемен в Сирии».
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*«Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая группировка
Мария Моисеева