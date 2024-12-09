Выяснилось, что Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии

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Вооруженная оппозиция Сирии около полугода назад уведомила Турцию о своих планах начать наступление на официальные сирийские власти. По информации агентства Reuters, сирийские оппозиционные группировки посчитали, что заручились молчаливым одобрением Анкары.
«Оппозиционные группировки Сирии... около шести месяцев назад сообщили Турции о планах крупного наступления и посчитали, что получили ее молчаливое одобрение», — передает агентство.Сообщается, что представители оппозиции проинформировали Турцию о планах после неудачных попыток наладить контакт между Анкарой и бывшим президентом Сирии Башаром Асадом. Источники Reuters утверждают, что без предварительного уведомления Турции вооруженная оппозиция не решилась бы начать наступление.
При этом американский чиновник, опрошенный агентством, заявил, что в Вашингтоне не знали о том, что Турция якобы поддержала планы сирийской оппозиции.
Ранее стало известно, что ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию со своей семьей.
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