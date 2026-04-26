Стрельба в Блумингтоне в США не менее девяти пострадавших

26 апреля 2026, 20:07

Fox News: минимум 9 человек пострадали при стрельбе в Блумингтоне в США

Фото: istockphoto/MattGush

В ночь на 26 апреля в районе университета в городе Блумингтон (штат Индиана, США) произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее девяти человек.





Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию, инцидент случился около 00:25 по местному времени (7:25 мск). Правоохранители, находившиеся поблизости и наблюдавшие за крупным скоплением людей на улице, услышали выстрелы.



Полицейские оперативно оцепили место происшествия, толпа начала расходиться. По уточненным данным, шестерых раненых доставили в больницы на машинах скорой помощи, двоих — на частных автомобилях и еще одного — на служебной машине полиции. Точное число пострадавших продолжает уточняться.



На текущий момент задержанных нет, информация о подозреваемых не раскрывается.



