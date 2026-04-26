Трамп предположил, кто был целью стрелка на торжественном ужине
Президент США Дональд Трамп не исключил, что именно он мог быть главной целью стрелявшего на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский лидер также выразил сомнение в том, что стрельба могла быть связана с военной операцией США против Ирана, но не стал исключать этого варианта окончательно.
«Я думаю, да», — ответил Трамп на пресс-конференции на вопрос журналиста, считает ли он себя главной целью стрелка.Напомним, инцидент произошел вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона. Там проходило мероприятие в честь корреспондентов Белого дома.
По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, после чего офицеры закрыли Трампа своими телами. Нападавший, 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен, был вооружен дробовиком.
Как отмечает агентство Associated Press, он целился в сотрудника Секретной службы — офицер ранен, но его жизнь вне опасности.