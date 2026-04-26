Трамп предположил, кто был целью стрелка на торжественном ужине

26 апреля 2026, 07:24

Трамп допустил, что он был целью стрелка на приеме в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп не исключил, что именно он мог быть главной целью стрелявшего на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.





Американский лидер также выразил сомнение в том, что стрельба могла быть связана с военной операцией США против Ирана, но не стал исключать этого варианта окончательно.

«Я думаю, да», — ответил Трамп на пресс-конференции на вопрос журналиста, считает ли он себя главной целью стрелка.