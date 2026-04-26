Раскрыто имя стрелявшего на торжественном ужине с Трампом

NYP: стрельбу на приеме с Трампом открыл 31-летний калифорниец Коул Томас Аллен
Огонь на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где находился президент США Дональд Трамп, открыл 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Об этом написала журналист газеты The New York Post Кэрол Маркович на своей странице в социальной сети X.



Напомним, инцидент произошел вечером 25 апреля по местному времени в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, после чего офицеры закрыли Трампа своими телами. Нападавший был вооружен дробовиком.

По данным агентства Associated Press, он целился в сотрудника Секретной службы — офицер ранен, но его жизни ничего не угрожает.

Сам американский лидер предположил, что именно он мог быть главной целью стрелка. Трамп также выразил сомнение в том, что нападение связано с военной операцией США против Ирана, но не стал исключать этого окончательно.

Лидия Пономарева

