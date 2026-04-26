Раскрыто имя стрелявшего на торжественном ужине с Трампом

26 апреля 2026, 07:36

NYP: стрельбу на приеме с Трампом открыл 31-летний калифорниец Коул Томас Аллен

Огонь на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где находился президент США Дональд Трамп, открыл 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Об этом написала журналист газеты The New York Post Кэрол Маркович на своей странице в социальной сети X.