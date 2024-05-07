«Из уважения к Путину»: Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег в честь Дня Победы

Видео: Telegram-канал РИА Новости
Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.
Он рассказал, что участвует в мероприятии, чтобы почтить память прадедушки-ветерана, а также из уважения к президенту РФ Владимиру Путину.
Иван живёт в Австралии, куда переехал вместе с братом и матерью после развода родителей. В марте он попросил президента России предоставить ему гражданство РФ.
Ранее сообщалось, что некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова