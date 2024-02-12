«Готова служить»: Вице-президент США отреагировала на слухи вокруг состояния Байдена

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На фоне слухов о здоровье американского лидера Джозефа Байдена, вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова выполнять все свои обязанности, об этом пишет газета Wall Street Journal.
«Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит», — заявила Харрис.
Она также отметила, что все, кто видит её за работой, убеждаются в том, что у неё есть прекрасные способности руководителя.
Сейчас вице-президент курирует политическую сферу, связанную с политикой администрации Байдена по абортам, а также конфликт между Израилем и сектором Газа.
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