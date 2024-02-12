Байден раскритиковал Трампа за его позицию по НАТО

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Глава Соединенных Штатов раскритиковал в соцсети X (ранее Twitter) заявление экс-президента Дональда Трампа о том, что он не стал бы мешать РФ атаковать государства НАТО, если бы они отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.
«Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, Путин <…> нацелился на более крупные призы», — написал американский лидер.В комментариях он подвергся критике. Политика призвали беспокоиться о своей стране, а не об Украине. Ему посоветовали не позориться и уйти с должности президента.
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