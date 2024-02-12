«Мастерский ход»: Трамп нанёс второй мощный удар по НАТО, после интервью Путин

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После интервью российского лидера Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону, бывший американский лидер Дональд Трамп нанёс ещё один мощный удар по НАТО, об этом написал французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Дональд Трамп сделал мастерский ход, выдвинув свое предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании», — прокомментировал ситуацию Филиппо.
По его словам, это стало вторым серьёзным ударом по престижу Североатлантического альянса, после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, которое набрало многомиллионные просмотры по всему миру.
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Евгения Парфентьева