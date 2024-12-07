Готовы ли США к ядерной войне с Россией из-за Украины?

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США не следует идти на риск ядерной войны с Россией из-за Украины. Даже ограниченный конфликт с применением ядерного оружия таит в себе опасность для страны.
Об этом пишет американское издание 19FortyFive. Решение Джозефа Байдена разрешить Киеву использование ракет ATACMS против России обозреватели назвали безрассудным. В публикации отмечается, что Трампу предстоит исправить эту ситуацию. По мнению авторов материала, «старый новый» президент США может ограничить применение Украиной американского оружия, что приведёт к завершению конфликта.
В ноябре представителем Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмиралом Томасом Бьюкененом было сделано заявление о том, что США допускают обмен ядерными ударами, который позволит сохранить часть арсенала для сдерживания потенциальных противников.
Президент Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будут считать их совместным нападением на Россию.
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«Не в интересах США рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией из-за Украины», - говорится в статье.
В ноябре представителем Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмиралом Томасом Бьюкененом было сделано заявление о том, что США допускают обмен ядерными ударами, который позволит сохранить часть арсенала для сдерживания потенциальных противников.
Президент Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будут считать их совместным нападением на Россию.
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Александр Бойцов