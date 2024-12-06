Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия готова использовать любые средства для защиты своих национальных интересов, если Запад попытается нанести ей стратегическое поражение в контексте конфликта с Украиной.
Министр подчеркнул, что страны, поставляющие Украине дальнобойное оружие, недооценивают риски своей политики. По его мнению, мотивация этих государств связана с желанием контролировать природные и человеческие ресурсы регионов, которые на протяжении веков осваивались русскими людьми.
Лавров также отметил, что Россия придает большое значение защите своих граждан и территорий.
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Лавров также отметил, что Россия придает большое значение защите своих граждан и территорий.
«Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе», — сказал Лавров.Испытания гиперзвукового оружия, таких как система «Орешник», направлены на демонстрацию готовности страны защищать свои интересы и безопасность.
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Мария Моисеева