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Безрассудные провокации западных стран, а также игнорирование ими изменённой ядерной доктрины России только приближают ядерную войну.
Как пишет издание Strategic Culture, Запад путает сдержанность президента России Владимира Путина в принятии серьёзных решений «с блефом, но результатом этого легкомыслия может стать истребляющая ядерная война, которая уже близка как никогда».
В издании отметили, что Запад продолжает провоцировать Москву, преследуя политические и пропагандистские цели. Также SC пишет, что западные лидеры отказываются воспринимать всерьёз изменения в российской ядерной доктрине и осознавать реальность рисков эскалации.
Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Основной принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны.
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В издании отметили, что Запад продолжает провоцировать Москву, преследуя политические и пропагандистские цели. Также SC пишет, что западные лидеры отказываются воспринимать всерьёз изменения в российской ядерной доктрине и осознавать реальность рисков эскалации.
Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Основной принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны.
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Анастасия Ларина