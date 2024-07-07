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В Крыму обвинили НАТО в захвате исторических территорий России

Мурадов назвал политику НАТО по Украине захватом исторических территорий России
07 июля 2024, 08:43
Фото: iStock/Xavier Lejeune

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Политика НАТО в отношении Украины является захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает РИА Новости.
Мурадов отметил, что западные страны не заинтересованы в разрешении украинского противостояния, так как рассматривают территорию Украины как зону собственного геополитического и военного освоения, что необходимо для попытки нанесения РФ стратегического поражения.

По словам постпреда, только победа над киевским режимом и достижение целей спецоперации станут условиями для начала предметного разговора с Вашингтоном и Североатлантическим Альянсом.



Ранее сообщалось, что жители Вашингтона вышли на акции протеста против НАТО накануне саммита Альянса, который пройдет в американской столице с 9 по 11 июля. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#крым
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Стало известно о «столкновении кланов» в Демократической партии США
FT: в Демократической партии США столкнулись «кланы» Байдена, Обамы и Клинтон
07 июля 2024, 09:02

Фото: iStock/rarrarorro

Между ведущими семьями Демократической партии США сложились сложные отношения, что может негативно повлиять на партию. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что речь идет о сторонниках действующего американского лидера Джо Байдена, экс-главы государства Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В материале издания сообщается о напряженных отношениях между семьей Байдена и Клинтонами.

Согласно информации источника, Байден был недоволен тем, что Обама поддержал Клинтон, а не его в выдвижении на пост президента. При этом Обама и Клинтоны находятся в конфликте с 2008 года.

Уточняется, что многие демократы надеются, что Обама «оттеснит Байдена в сторону», однако близкие к президенту и его команде источники дают противоположный прогноз.

Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

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Американцы вышли на протесты против НАТО
07 июля 2024, 06:40

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жители Вашингтона вышли на акции протеста против НАТО накануне саммита Альянса, который пройдет в американской столице с 9 по 11 июля, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, протестующие собрались в большом зале пресвитерианской церкви в центре города. Они призвали сопротивляться НАТО и «остановить империализм США». Кроме того, они требуют вывода американских войск из Африки, Азии и Латинской Америки.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал поддержку Украины одной из главных тем предстоящего саммита НАТО.

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Сын Сырского в Z-футболке и брат Подоляка из России: кто не поддержал Украину
07 июля 2024, 05:17

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир скончался в России. ​Украинский чиновник заявил, что они с родственником заняли разные стороны украинского конфликта. Кто еще из близких высокопоставленных украинских деятелей не разделяет позицию Украины и как Киев борется с российскими родственниками – в материале «Радио 1».

Брат Владимира Поляка умер в России, родственники занимали разные стороны


Издание «Страна» опубликовало фотографии с могилы, на которых изображен портрет мужчины в военной форме и полковничьих погонах. Судя по снимкам, 59-летний Подоляк скончался 19 мая. По информации издания, он был военным пенсионером и, возможно, ранее служил в военной разведке.

Ранее, в феврале, советник Зеленского подтвердил, что у него есть родственники в России, но заявил, что они не общаются.

«Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и если я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» – заявил советник председателя Офиса президента (ОП).

Подоляк также отметил, что он и его брат приняли разные стороны в конфликте на Украине. Однако чиновник подчеркнул, что его родственники «никогда не относились к КГБ и ФСБ».

«Страна»: В России умер брат советника Зеленского Михаила Подоляка
«Страна»: В России умер брат советника Зеленского Михаила Подоляка

Приемный сын главнокомандующего ВСУ надевал Z-футболку


Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван заявил о своей поддержке специальной военной операции (СВО) и желании получить российское гражданство. Он записал видео в футболке с символом спецоперации Z, выразил надежду увидеть «смерть бандеровцев» и заявил, что «предатели есть везде, нужно их лучше фильтровать».

Мать Сырского Людмила, проживающая в России, также поддержала спецоперацию. Она также призвала молодежь защищать интересы страны.

«Езжайте и защищайте Россию», – сказала родственница главкома ВСУ.

Также сообщалось, что она была расстроена назначением пост главкома ВСУ своего сына.

В то же время выяснилось, что сам Сырский признавался своей семье в ненависти к украинцам. Сосед родственников главнокомандующего ВСУ рассказал, что в последний раз, когда Сырский приезжал в Россию, то выпалил, что работает в одном штабе с украинцами и его команда их всех ненавидит за хитрость и пронырливость.

«Ненавижу украинцев»: В сеть попал разговор Сырского с семьёй
«Ненавижу украинцев»: В сеть попал разговор Сырского с семьёй

На Украине организовали чистку чиновников с российскими родственниками


В 2018 году президент Украины Петр Порошенко поручил всем государственным служащим проверить родственников, имеющих российское гражданство. По его словам, многие сотрудники, у которых есть родственники в Крыму, работают в органах госвласти. Глава государства потребовал уделить особое внимание правоохранительным и следственным органам. Проверку должны были организовать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В результате расследования таких граждан подвергли увольнению.

«Как только проверка будет завершена и у меня будут основания [для увольнения госслужащих], за мной дело не станет», – подчеркнул он.

В то же время контрразведка СБУ обнаружила, что гражданская жена и дочь замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семечко имеют российской гражданство. Тогда этот факт стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о государственной измене.

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В США раскрыли готовую на переговоры с Россией замену Зеленскому
Макгрегор: Сырский может заменить Зелинского и пойти на переговоры с Путиным
07 июля 2024, 04:23

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может заменить президента страны Владимира Зеленского, чтобы решить вопрос урегулирования конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judgung Freedom.
Он считает, что главнокомандующий может согласиться начать переговоры с Россией.

«Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: "Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем"», – отметил эксперт, добавив, что Сырский обладает достаточным авторитетом и политическим весом для подобного действия.

Ранее Зеленский заявлял, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и согласовании предложения с Киевом.

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#украина
#переговоры
#россия
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В Германии заявили о раздражении Запада из-за встречи Орбана и Путина
07 июля 2024, 04:02

Фото: iStock/arsenisspyros

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным опровергла тезис западных политиков о невозможности переговоров с Российской Федерацией, заявил главный корреспондент журнала Focus Ульрих Райц на YouTube.
По его словам, Европейский союз (ЕС) раздражен, та как «с большим трудом согласовал единую стратегию, которая гласит: альтернативы военной поддержке Украины нет». Райт считает, что западные политики, признали это под руководством Соединенных Штатов, являющихся главной силой Североатлантического альянса.

Однако, Орбан «вопреки командованию» отправился в Россию и провел встречу с Путиным, в то время как представители ЕС категорически отрицают возможность переговоров с президентом страны, подчеркнул журналист.

«Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать», – заключил он.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине может привести к расколу мира на блоки. Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и динамические экономические отношения со всеми государствами.

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#нато
#сша
#переговоры
#россия
#владимир путин
#виктор орбан
#венгрия
#премьер-министр
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07 июля 2024, 03:47
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Пушков: Бербок желала обсудить с Сийярто «неуместность» встречи Орбана и Путина
07 июля 2024, 02:59

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планировала обсудить с главой МИД Венгрии Петером Сийярто поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявил своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он сказал, что глава МИД Германии собиралась объяснить Сийярто «неуместность» такого визита. Затем, по словам Пушкова, венгерская сторона отменила встречу, не объяснив причину.

«Лаконично и ясно», – заключил он.

Ранее стало известно, что Венгрия отложила встречу между Бербоком и Сийярто на 8 июля. По данным информационного агентства Reuters, министерство иностранных дел Германии было удивлено таким решением.

Венгерское ведомство прокомментировало ситуацию и объявило, что встреча не была отменена, а была отложена по техническим причинам.

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#венгрия
#германия
#виктор орбан
#москва
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Бывший советник Байдена рассказал о главной проблеме президента
Экс-советник Байдена раскрыл главную проблему президента
07 июля 2024, 02:29

kremlin

Бывший советник президента США Джо Байдена Иезекииль Эмануэль рассказал о главной проблеме политика, передает издание Atlantic.
По его словам, проблема Байдена не в его возрасте, а в способности исполнять обязанности президента. Эмануэль сказал, что когнитивные нарушения главы государства привлекли внимание не только журналистов, но и дипломатов с демократами.

Бывший советник американского лидера считает, что ему следует отказаться от участия в выборах. Он также прокомментировал неудачное выступление Байдена в теледебатах, сказав, что это стало чем-то удивительным и уникальным.

Ранее президент Соединенных Штатов признался, что не проходил тест на когнитивные способности. Байден также уклонился от прямого ответа на вопрос, готов ли он опубликовать результаты таких тестов.

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#выборы
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Экс-советник Пентагона раскрыл будущее новых систем Patriot на Украине
07 июля 2024, 01:58

Фото: iStock/Andrey Atanov

Российские военные могут легко найти и уничтожить новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, отправленные на Украину с Запада. Об этом заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он выразил уверенность, что уничтожение комплексов не вызовет трудностей у российских военнослужащих, поскольку на борьбу с Patriot они «получили много информации и опыта».

Постол заявил, что найти систему ПВО можно с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и после обнаружения расчеты станут целью Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно, что США планируют объявить о новых мерах по укреплению системы ПВО Украины на саммите НАТО в Вашингтоне, отметив, что речь идет об «исторических и далеко идущих шагах».

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#россия
#украина
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