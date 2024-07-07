В Крыму обвинили НАТО в захвате исторических территорий России

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Политика НАТО в отношении Украины является захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает РИА Новости.
Мурадов отметил, что западные страны не заинтересованы в разрешении украинского противостояния, так как рассматривают территорию Украины как зону собственного геополитического и военного освоения, что необходимо для попытки нанесения РФ стратегического поражения.
По словам постпреда, только победа над киевским режимом и достижение целей спецоперации станут условиями для начала предметного разговора с Вашингтоном и Североатлантическим Альянсом.
Ранее сообщалось, что жители Вашингтона вышли на акции протеста против НАТО накануне саммита Альянса, который пройдет в американской столице с 9 по 11 июля. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам постпреда, только победа над киевским режимом и достижение целей спецоперации станут условиями для начала предметного разговора с Вашингтоном и Североатлантическим Альянсом.
Ранее сообщалось, что жители Вашингтона вышли на акции протеста против НАТО накануне саммита Альянса, который пройдет в американской столице с 9 по 11 июля. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова